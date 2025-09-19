HABER

Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde vefat etti

Ordu'da tedavi gördüğü hastanede 'Gaziler Günü'nde' hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ünal Aktürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve gazilik unvanına sahip olan Gazi Ünal Aktürk (72), bir süredir hastalığı nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altındaydı. Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Aktürk için Ordu'nun Gülyalı ilçesinde tören düzenlendi. Gazi Aktürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutunu askeri personel törenle musalla taşına yerleştirmesi sonrası ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı, sonrasında ise ilçenin Mustafalı Mahallesi'nde toprağa verildi.
Cenaze namazına Ordu Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, Gazi Ünal Aktürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

