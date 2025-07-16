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Kıbrıs gazisi Hüyük’te törenle son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail İnar (71), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Hüyük’te törenle son yolculuğuna uğurlandı

İsmail İnar için Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. İnar’ın Türk Bayrağına sarılı naaşı, mahalle camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Çavuş Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Kıbrıs gazisi Hüyük’te törenle son yolculuğuna uğurlandı 1

KIBRIS GAZİSİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenazeye Hüyük Kaymakamı Muhammet Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, askeri personel, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Sabih Ölmez, İlçe Emniyet Amiri Müslüm Ertürküner, gaziler, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Kıbrıs gazisi Hüyük’te törenle son yolculuğuna uğurlandı 2

Kaymakam Evsen ve Belediye Başkanı Sefer, İnar’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gazi cenaze töreni kıbrıs
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