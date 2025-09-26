HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kıbrıs gazisi Mehmet Akbaş'ın cenazesi Çankırı'da toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Mehmet Akbaş, memleketi Çankırı'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Mehmet Akbaş'ın cenazesi Çankırı'da toprağa verildi

İstanbul'da 72 yaşında hayatını kaybeden ve cenazesi memleketi Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Maruf köyüne getirilen gazi Mehmet Akbaş'ın cenazesi için askeri tören düzenlendi.

Akbaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda köy meydanına getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Akbaş'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Akbaş'ın yakınlarının yanı sıra Korgun Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Metin Demirel, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Ufuk Cücü, İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Akkuş ile vatandaşlar katıldı.

Demirel, cenaze töreninin ardından Akbaş'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatbikat gerçeğini aratmadı, itfaiye personelinin soğukkanlılığı alkış topladıTatbikat gerçeğini aratmadı, itfaiye personelinin soğukkanlılığı alkış topladı
Şanlıurfa’da gürültü kirliliğine geçit yokŞanlıurfa’da gürültü kirliliğine geçit yok

Anahtar Kelimeler:
gazi Çankırı kıbrıs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.