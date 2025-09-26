Kıbrıs gazisi Mehmet Akbaş'ın cenazesi Çankırı'da toprağa verildi

İstanbul'da 72 yaşında hayatını kaybeden ve cenazesi memleketi Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Maruf köyüne getirilen gazi Mehmet Akbaş'ın cenazesi için askeri tören düzenlendi.
Akbaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda köy meydanına getirildi.
Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Akbaş'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Akbaş'ın yakınlarının yanı sıra Korgun Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Metin Demirel, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Ufuk Cücü, İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Akkuş ile vatandaşlar katıldı.
Demirel, cenaze töreninin ardından Akbaş'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. (AA)
