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Kıbrıs gazisi Samsun’da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Samsun’da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılarak gazilik unvanı alan 72 yaşındaki dört çocuk babası Kadem Taşçı için, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Erenköy Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındı.

Kıbrıs gazisi Samsun’da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Samsun’da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılarak gazilik unvanı alan 72 yaşındaki dört çocuk babası Kadem Taşçı için, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Erenköy Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındı. Ardından Taşkelik Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından gazi, Taşkelik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Taşçı ailesinin yanı sıra 19 Mayıs İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, EMŞAV üyesi Gazi Polis Memuru Hasan Yıldız, gaziler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kıbrıs gazisi Samsun’da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı 1

Kıbrıs gazisi Samsun’da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı 2

Kıbrıs gazisi Samsun’da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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