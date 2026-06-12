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Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ramazan Şahin (73), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.İnegöl Belediyesi eski Meclis Üyesi Nedim Bayram ile Cemil ve Celil Bayram’ın dayıları olan Ramazan Şahin için memleketi Hasanpaşa Mahallesi’nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ramazan Şahin (73), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl Belediyesi eski Meclis Üyesi Nedim Bayram ile Cemil ve Celil Bayram’ın dayıları olan Ramazan Şahin için memleketi Hasanpaşa Mahallesi’nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından gazi Şahin’in Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinden olan Ramazan Şahin’in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı 1

Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı 2

Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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