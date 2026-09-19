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Kıbrıs Gazisinden Kaymakam Demir’i duygulandıran mesaj

Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla hasta yatağında ziyaret edip, doğum gününü kutladığı Kıbrıs Gazisinin "Vatan millet sağ olsun" mesajı karşısında duygusal anlar yaşadı.

Kıbrıs Gazisinden Kaymakam Demir’i duygulandıran mesaj

Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İlçe Emniyet Müdür vekili Ali Duymaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Elif Yanardağ ve Yenişehir Mahallesi Muhtarı Mehmet Karataş’la birlikte 19 Eylül Gaziler Haftası ve doğum günü nedeniyle uzun süredir yatağa bağlı yaşayan Kıbrıs Gazisi Ömer Samsa’yı Yenişehir Mahallesi Ferah Evler sitesindeki konutunda ziyaret etti.

Kaymakam Demir, getirdiği yaş pasta ile Gazi Samsa’nın Gaziler ve doğum gününü kutladı. Kaymakam Demir, gazilerimizin vatan için gösterdiği fedakârlığın önemine dikkat çekerek, "Gazilerimiz bizim kahramanlarımız, her şeyimizdir. Pandemi zamanında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığının ardından 60 gün yoğun bakımda kalan ve kasları çalışmayan Kıbrıs Gazimiz Ömer Samsa büyüğümüzün işlemlerini takip ettiğimiz evraklarından doğum günü olduğunu öğrendik. Yenişehir Mahalle Muhtarımız Mehmet Karataş ile birlikte onun yatağa bağlı dünyasına bir renk katmak için küçük bir sürpriz yaptık. Gazimiz çok duygulandı. Bizler de kendisinin anlatmış olduğu Kıbrıs hatırlarını dinleyince, onur duyduk. Gazimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice yıllar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıbrıs Gazisi Ömer Samsa ise "Kıbrıs Gazisiyim ben. 2O Temmuz sabaha karşı havadan Kıbrıs’a indik. Bir fiil savaşa katıldım. Sayın Kaymakamımızın bizleri ziyaret etmesinden dolayı çok memnun oldum. Vatan millet sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Gazi Ömer Samsa’nın bu anlamlı sözleri, başta Kaymakam Demir olmak üzere ziyarete katılan protokolün duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Kıbrıs Gazisinden Kaymakam Demir’i duygulandıran mesaj 1

Kıbrıs Gazisinden Kaymakam Demir’i duygulandıran mesaj 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gazi kıbrıs
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