Kıbrıs gazisinin iç burkan görüntüsü: Sokakta valizleriyle bir başına... Zor ikna edildi, aparta yerleştirildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir parkta valizleriyle tekerlekli sandalyesinde oturan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi, saatler süren ikna çabalarının ardından bir aparta yerleştirildi. Gece boyunca E.Y.’nin durumunun kontrol edileceği öğrenilirken, gazinin neden Marmaris'e geldiği belirlenemedi.

Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi E.Y., sabah saatlerinde İstanbul’dan otobüsle Marmaris’e geldi. E.Y., Kemeraltı Mahallesi Atatürk Meydanı yanındaki Saman İskelesi bölgesinde tekerlekli sandalyesinde otururken çevredeki esnafın dikkatini çekti. E.Y.'nin saatlerdir hiç yere hareket etmediğini fark eden vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Sağlık durumu iyi olmayan ve tekerlekli sandalyede olan E.Y., sosyal Hizmetler ekipleri ile polislerin yardımını ve hastaneye gitmeyi reddetti.

KIBRIS GAZİSİ VALİZLERİYLE SOKAKTA BİR BAŞINA GÖRÜLDÜ, YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Polisin ailesine ulaşmaya çalıştığı ancak kimsesi olmadığını söyleyen şahıs yine çevredekilerin dikkatini çekince, bölgedeki vatandaşlar ve esnaflar durumu tekrar polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı şahsı yalnız bırakmadı. Şahsın yapılan sorgusunda Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri de ambulansla hastaneye götürmeyi teklif etse de E.Y. kabul etmedi. Kemeraltı, Çıldır ve Çamdibi Mahalle muhtarları da E.Y.'nin durumuna kayıtsız kalmadı. Uzun süren ikna çabalarının ardından E.Y., kaymakamlık ve karakola yakın bir apartta kalmayı kabul etti. Ambulas ile değil, taksiyle gitmek isteyen yaşlı adam, polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla aparta yerleştirildi.

NEDEN MARMARİS'E GELDİĞİ BELİRLENEMEDİ

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı personelin, gece boyunca E.Y.’nin durumunu kontrol edeceği öğrenilirken, E.Y.'nin neden Marmaris'e geldiği belirlenemedi.

(İHA)

12 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Barış Harekâtı gazi Muğla
