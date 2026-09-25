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Kıbrıs'ta batan gemiyle ilgili yeni gelişme: Her yere ulaşıldı, naaş yok

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs açıklarında batan feribotun tüm alanlarına ulaşıldığını ancak başka naaş bulunamadığını dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olarak batan gemideki yolcular aranıyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, arama çalışmalarına ilişkin yeni açıklama yaptı.

GEMİNİN HER YERİNE ULAŞILDI

Üstel, batık geminin tüm alanlarına ulaşıldığını ancak 15 cenazeden başka naaş bulunamadığını dile getirdi.

Kayıp yolcuların sayısı ise 13.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kıbrıs ta batan gemiyle ilgili yeni gelişme: Her yere ulaşıldı, naaş yok 1

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gemi kazası kktc
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