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  4. Kıbrıs’taki telefon fiyatlarıyla Türkiye’yi kıyasladı, sosyal medyada gündem oldu!

Kıbrıs’taki telefon fiyatlarıyla Türkiye’yi kıyasladı, sosyal medyada gündem oldu!

03.02.2025 14:19
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
03.02.2025 14:19
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Lefkoşa’da bir telefon mağazasını ziyaret eden Fırat Sobutay'ın iPhone fiyatlarını gösteren videosu oldukça beğenildi. Kıbrıs’taki telefon ve playstation fiyatlarını karşılaştırdığı video, sosyal medyada çok konuşuldu. İkinci el fiyatlarının farkı bile neredeyse yarı yarıya çıktı.

Kıbrıs'ta teknoloji ürünlerinin fiyatları, Türkiye'ye kıyasla çok daha cazip. Lefkoşa’da 2025 model iPhone ve Playstation fiyatlarının, Türkiye'ye göre neredeyse yarı fiyatına satıldığı ortaya çıkınca, bu fark sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İPHONE FİYATLARI KIBRIS’TA TÜRKİYE’YE GÖRE YÜZDE 50 DAHA UCUZ!

Kıbrıs'ta 2025 model iPhone 16 serileri, Türkiye’deki fiyatlardan ciddi anlamda daha uygun.

Örneğin, iPhone 16 Pro Max'in Kıbrıs’taki fiyatı 52.000 TL iken, Türkiye'deki fiyatı tam 100.000 TL.
Yani, aynı cihazı Kıbrıs’ta almak, Türkiye’ye göre neredeyse 48.000 TL daha ucuz!

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KIBRIS'TAKİ İPHONE 16 SERİSİ FİYATLARI:

iPhone 16 Pro Max: 52.000 TL
iPhone 16 Pro: 44.000 TL
iPhone 16: 33.500 TL

TÜRKİYE’DEKİ İPHONE 16 SERİSİ FİYATLARI:

iPhone 16 Pro Max: 100.000 TL
iPhone 16 Pro: 84.000 TL
iPhone 16: 60.000 TL

iphone

2. EL İPHONE’LAR: GARANTİLİ, UYGUN FİYATLARLA

Mağaza sahibinin “Aman Allahım abi aman neler neler var!” diyerek, 2. el iPhone’ların 10.000 TL ile 35.000 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığını söyledi. Üstelik, bu telefonlar 1 yıl garantili.

Kıbrıs’ta 2. el alım satımı oldukça popüler ve kullanılmış telefonlar, özellikle gençler ve öğrenciler arasında tercih ediliyor. Garantili seçenekler ise alıcılar için güvenli bir kapı oluyor.

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PLAYSTATİON FİYATLARI DA FARK YARATIYOR!

Kıbrıs'ta teknoloji ürünlerinin yalnızca telefonlarla sınırlı olmadığını gösteren bir diğer örnek de Playstation fiyatları.

Kıbrıs’ta Playstation, 19.000 TL’ye satılırken, Türkiye’de aynı ürünün fiyatı 30.000 TL. Yani, Kıbrıs’tan Playstation almak da Türkiye'ye göre yaklaşık %30 daha ucuz.

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KIBRIS, TEKNOLOJİ ALIŞVERİŞİ İÇİN CAZİP BİR NOKTA OLABİLİR

Kıbrıs’a seyahat eden teknoloji tutkunları, bu fiyat farklarını göz önünde bulundurarak alışveriş yapmayı düşünebilir.

Ancak, Türkiye’ye getirme işlemleri ve gümrük vergileri gibi faktörler de hesaba katılmalı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Lütfen parayı yurt dışına çıkarmayalım, vergimizi verelim, pahalıda olsa buradan alırım arkadaş, şunu da unutmayalım maalesef bizim esnafımız fiyatı yükseltiyor, yoksa Devlet fazla vergi almıyor.
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