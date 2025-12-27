HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kiev cehennemi! Rusya 500 İHA ile saldırdı: Kentten dumanlar yükseliyor!

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sert kış şartlarına rağmen tüm hararetiyle devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yakın zamanda Trump'la görüşeceği bilinirken bu sabah başkent Kiev adeta cehenneme uyandı. Rus güçleri Kiev'i 500 İHA ile saldırırken başkentten gelen görüntüler hasarın boyutunu gözler önüne serdi. 22 kişinin yaralandığı olayla ilgili Zelenskiy, 'Rusya savaşı bitirmek istemiyor' dedi.

Kiev cehennemi! Rusya 500 İHA ile saldırdı: Kentten dumanlar yükseliyor!

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geceden bu yana saldırılar düzenliyor. Dumanların yükseldiği kentin Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik geceden beri devam eden hava saldırılarında 2'si çocuk 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kiev cehennemi! Rusya 500 İHA ile saldırdı: Kentten dumanlar yükseliyor! 1

2'Sİ ÇOCUK 22 YARALI

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Kiev'e yönelik bu geceden beri hava saldırıları altında olduğunu belirtti.

Kentin farklı semtlerinin hedef alındığını kaydeden Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırıda 2'si çocuk, 22 kişinin yaralandığını aktardı.

Kliçko, Kiev'deki bazı müstakil evler ve yüksek katlı binalarda yangın çıktığına işaret ederek saldırı nedeniyle tramvay altyapısının da hasar gördüğünü vurguladı.

Kiev'in birçok noktasında arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Kliçko, "Başkente yönelik saldırılar sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kiev cehennemi! Rusya 500 İHA ile saldırdı: Kentten dumanlar yükseliyor! 2

ENERJİ ALTYAPISI HEDEF ALINDI

Kliçko, Kiev'in enerji altyapısının hasar gördüğünü aktararak şunları kaydetti:

"Düşmanın saldırıları sonucu kentin ısıtma ve elektrik tedarikinde kesintiler yaşanıyor. Bu nedenle, şu anda 2 bin 600'den fazla konut, 187 anaokulu, 138 okul ve 22 sosyal kurum ısıtmasız kaldı."

Kiev cehennemi! Rusya 500 İHA ile saldırdı: Kentten dumanlar yükseliyor! 3

500 İHA KULLANILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de aynı hesap üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya'nın geceden beri Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 500 insansız hava aracı (İHA) ve farklı tipten 40 füze fırlattığını aktaran Zelenskiy, "Ana hedef Kiev, enerji ve sivil altyapısıdır." ifadesini kullandı.

Kiev cehennemi! Rusya 500 İHA ile saldırdı: Kentten dumanlar yükseliyor! 4

ZELENSKIY'DEN TEPK: "RUSYA SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMİYOR"

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için barış görüşmelerinin sürdüğünü anımsatarak Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savundu.

Rusya'nın, bu müzakerelere saldırı düzenleyerek yanıt verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Peki, ABD ve dünyanın savaşı sona erdirmek için yaptığı önerilere Rusya'nın cevabı nerede?" diye sordu.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini belirterek, bugün ve yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ve Kanada'nın liderleri ile görüşmeler yapacağını vurguladı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltındaCHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltında
Manisa’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olduManisa’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna İHA saldırı zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.