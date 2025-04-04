HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu aday değil ama... Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip: Müslim Sarı ve Berhan Şimşek

Kılıçdaroğlu aday değil ama... Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip: Müslim Sarı ve Berhan Şimşek

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.04.2025 08:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldı. 6 Nisan Pazar günü yapılacak olan kurultay öncesi CHP'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını duyururken; kurultayda Müslim Sarı ve Berhan Şimşek'in aday olabileceği iddiaları bir anda gündem oldu.

Kılıçdaroğlu aday değil ama... Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip: Müslim Sarı ve Berhan Şimşek

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası kritik karar alan CHP, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay yapacak. Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması beklenirken; eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı. Gazeteci yazar Barış Yarkadaş ise TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında 'sürpriz aday' iddiasını ortaya attı.

ÖZEL'E RAKİP SÜRPRİZ İKİ İSİM

Yarkadaş, CHP'de genel başkanlık için adaylık hazırlığı yapan iki ismin ön plana çıktığını belirtti. Bunlardan birinin eski milletvekili Müslim Sarı, diğerinin ise bir dönem CHP milletvekilliği yapan Berhan Şimşek olduğunu söyledi.

adada

"CUMARTESİ ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK"

Yarkadaş, "Müslim Sarı, büyük ihtimalle cumartesi günü adaylığını açıklayacak. Bu konuda hazırlıklarını tamamladı. Kurultay süreciyle ilgili net bir mesaj vermesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

dsr

BERHAN ŞİMŞEK ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

Yarkadaş, Berhan Şimşek'in de adaylık konusunu değerlendirdiğini ve partideki bazı isimlerle temas halinde olduğunu aktardı. Ancak Şimşek'ten henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

thumbs_b_c_0c9dbe35c0730e9a9bee0eef2263e8bc

"KILIÇDAROĞLU ZATEN KABUL ETMEYECEKTİ"

Barış Yarkadaş ayrıca CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumuna ilişkin de dikkat çeken sözler söyledi. Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu'nun sözleri İmamoğlu ve arkadaşlarını hedef almıyor. Eğer İmamoğlu'na karşı bir tavrı olsaydı, neden onu ziyaret etmeye gitsin? Kaldı ki, Kemal Bey kayyum olmayı zaten hiçbir zaman kabul etmeyecekti" dedi.

thumbs_b_c_908b867fde76dea8dbcefd60e1510ccd

"518 DELEGE KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İSTİYOR"

CHP'de 518 delegenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini belirten Yarkadaş, şunları söyledi;

"Bu ekibin başında Bedri Ağaç var. Delege içinde ağırlığı olan bir kişi. O yüzden Müslim Sarı ismini öne çıkardım. Yarın da bir grup milletvekili Kemal beye parti meclisi konusunda destek vermesini isteyecekler. Fakat Kemal beyin edindiğim bilgiye göre bu konuya da müdahil olmak istemediği söyleniyor"

Mynet Anket CHP Kurultayına 3 adayla gidilirse sonuç nasıl olur sizce?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Özgür Özel açık ara kazanır
Özel oy kaybeder, çatlak oluşur
Sürpriz sonuçlar görebiliriz, Özel kaybeder
Bu anket 11 saat 21 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını duyurmuştu! Sosyal medyadan nedenlerini tek tek sıraladı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını duyurmuştu! Sosyal medyadan nedenlerini tek tek sıraladı
Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Hafta sonu planınız varsa dikkat! Kuvvetli yağış geliyorHafta sonu planınız varsa dikkat! Kuvvetli yağış geliyor
Çocuk darp edilip patika yola atılmış!Çocuk darp edilip patika yola atılmış!
Anahtar Kelimeler:
Barış Yarkadaş CHP kurultay
En Çok Okunan Haberler
Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Trump'ın gümrük tarifesine Bakan Bolat'tan ilk açıklama

Trump'ın gümrük tarifesine Bakan Bolat'tan ilk açıklama

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Mahir Polat’ın son durumunu avukatı açıkladı: Ölümcül düzeyde...

Mahir Polat’ın son durumunu avukatı açıkladı: Ölümcül düzeyde...

Kırıkkanat ile Saral arasında 'cahillik' tartışması

Kırıkkanat ile Saral arasında 'cahillik' tartışması

Menfeze giren hayvanlar bir anda telef oldu! ‘Koku’ faciası…

Menfeze giren hayvanlar bir anda telef oldu! ‘Koku’ faciası…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.