Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu, işte nedenleri...

Kemal Kılıçdaroğlu, haftasonu yapılacak olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açııkladı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri;

"Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum

Aday olmama kararımın nedeni;

Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek,

dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir

Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun"