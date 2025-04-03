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  4. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu, işte nedenleri...

Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu, işte nedenleri...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
03.04.2025 21:14
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay ile ilgili aday olmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan nedenlerini de sıraladı. İşte detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu, işte nedenleri...

Kemal Kılıçdaroğlu, haftasonu yapılacak olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açııkladı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri;

"Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum

Aday olmama kararımın nedeni;
Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek,
dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir
Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun"

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu kurultay
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