Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu, işte nedenleri...

Kemal Kılıçdaroğlu, haftasonu yapılacak olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açııkladı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri;
"Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum
Aday olmama kararımın nedeni;
Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek,
dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir
Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun"
Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 3, 2025
Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.
Aday olmama kararımın nedeni;
“Aday olursan yüzüne tükürürler.” diyen siyasetçilerin…
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