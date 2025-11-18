Kılıçdaroğlu için çok konuşulacak iddia! "Ekrem İmamoğlu'nu CHP'den ihraç edecekti"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen günlerde Edirne F Tipi Cezaevi’ne giderek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Buradan Silivri'ye geçen Kılıçdaroğlu; Can Atalay, Tayfun Kahraman, Şükrü Genç, Zeydan Karalar ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat ile görüşmemesi ise kulisleri hareketlendirdi.

GÜNDEM YARATAK KILIÇDAROĞLU İDDİASI

TGRT ekranlarında yayınlanan 'Medya Kritik' adlı programda konuşan gazeteci Fatih Atik, Kılıçdaroğlu ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

"EKREM İMAMOĞLU VE RIZA AKPOLAT'I İHRAÇ EDECEKTİ"

Atik, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat’ı da ziyaret etmedi. Eğer mutlak butlan kararı çıksaydı ve Kemal Bey geri gelseydi yapacağı ilk iş neydi biliyor musun? Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat'ı CHP'den ihraç edecekti. İhraç etmese bile 'aklanın gelin' diyecekti. Bunu net bir bilgi olarak söylüyorum" dedi.

İDDİANAME İDDİASI

Öte yandan konuyla ilgili olarak iddianame iddiası da gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun İBB iddianamesini inceledikten sonra Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyi planladığı aktarıldı.