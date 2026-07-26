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Kılıçdaroğlu kararını verdi! Özgür Özel'in yerine gelen isim belli oldu

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün milletvekilleriyle bir toplantı yaptı. CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen Özgür Özel'in yerine gelen isim belli oldu. Toplantıda Faik Öztrak CHP'nin yeni grup başkanvekili seçildi.

Kılıçdaroğlu kararını verdi! Özgür Özel'in yerine gelen isim belli oldu
Recep Demircan

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak yeniden CHP'nin başına gelmişti. Kılıçdaroğlu yönetiminin gelmesinin ardından Özgür Özel ise CHP Grup Başkanvekili olmuştu.

ÖZEL VE VEKİLLER İSTİFA EDEREK YENİ PARTİ'YE GEÇTİLER

Geçtiğimiz cuma günü Özgür Özel ve milletvekilleri CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti. Özgür Özel, partinin Kurucu Genel Başkanı oldu.

Kılıçdaroğlu kararını verdi! Özgür Özel in yerine gelen isim belli oldu 1

ÖZGÜR ÖZEL YERİNE GETİRİLEN İSİM BELLİ OLDU

Özgür Özel'in istifasının ardından boş kalan CHP Grup Başkanvekilliği görevine getirilen isim belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu düzenlediği toplantıda bu göreve Faik Öztrak'ı getirdi.

Kılıçdaroğlu kararını verdi! Özgür Özel in yerine gelen isim belli oldu 2

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Anahtar Kelimeler:
Faik Öztrak Özgür Özel CHP
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