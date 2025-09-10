Kılıçdaroğlu'na sitem ederken gözleri doldu... Ali Mahir Başarır'dan sert sözler: Bu kadar mı önemli bu koltuk?

Kayyum ve mutlak butlan tartışmalarıyla hareketli günler yaşayan CHP'de Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sitem dolu sözleri gündem yarattı. CHP Grup Başkanvekili Başarır Sözcü TV'de İpek Özbey'in sunduğu Nokta Atışı programında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Konuşurken gözleri dolan Başarır "CHP'nin kayyumlara teslim olmadığını olmayacağını söylemesini isterdim beklerdim. Bunu Murat Bey, Hikmet Bey yaptı. Altan Bey yaşasa o da yapardı. Burada nefesim düğümleniyor. Ben Kemal Bey'den de beklerdim" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"PARTİSİNE, EVLATLARINA SAHİP ÇIKMASINI BEKLERDİM"

CHP'nin kayyumlara teslim olmadığını olmayacağını söylemesini isterdim beklerdim. Bunu Murat Bey, Hikmet Bey yaptı. Altan Bey yaşasa o da yapardı. Burada nefesim düğümleniyor. Ben Kemal Bey'den de beklerdim. Biz onunla çalıştık. Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 48 saat uyuyamadım. Sinir krizleri geçirdim. Onun partisine evlatlarına sahip çıkmasını beklerdim ama bu süreçte bir kelime bile tweet atılmadı.

"ANLAYAN HER ŞEYİ ANLADI"

Bugün bizim 102. kuruluş yıl dönümümüz Gazi Mustafa Kemalden Özele kadar hep kıymet verdik kıymet gördük. Altan Bey'i gördüğüm yerde hep zorla elini öptüm. Bununla onur ve gurur duyuyorum ama bunu yapar mısın birileri için desen yapmam. Anlayan her şeyi anladı yapmam.

"ONUN İÇİN AĞLAYANLAR DAYAK YEDİ"

Hak etmedik biz bunu. Sayın Özgür Özel hak etmedi. Herkes AK Parti-MHP'ye oy verenler herkes geçmiş olsun dedi bize. Türkiye'ye yapıldı bu muamele bize yapılmadı. Bakın tırnağına zarar gelse bugün dünyayı yıkarım. Evinin önünde beklerim. Evlatları dayak yedi, üzerinden geçti polisler, basarak gittiler. Ben yerdeydim 50 kişi kafama gözüme basarak gitti. 13 yıl boyunca onun için ağlayan insanlar dayak yedi. 12 saat su sokmadılar oraya. Sizce üzülmeyeyim mi?

"KOLTUK BU KADAR MI ÖNEMLİ?"