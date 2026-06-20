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Kılıçdaroğlu'ndan 'Demirtaş' açıklaması: "Pişman değilim"

Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılması sonucu yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili gelen soruya 'Pişman değilim!' diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Demirtaş' açıklaması: "Pişman değilim"
Devrim Karadağ

Mahkemenin vermiş olduğu 'mutlak butlan' kararı sonrası yeniden CHP genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Şubat 2025’te “kurultayda şaibe” iddiasını dile getirdiği programdan sonra ilk kez dün akşam Sözcü TV yayınına katıldı. Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlıkların kaldırılması ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki ifadeleriyse gündem yarattı.

Kılıçdaroğlu ndan Demirtaş açıklaması: "Pişman değilim" 1

“DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASINI İSTERİM”

İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla göreve getirilen Kılıçdaroğlu, “CHP’de arınma” vurgusunu sürdürürken CHP milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekeler de soruldu.

Kurultay ceza davasında milletvekilleri için ayrılan soruşturma Meclis’e geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda ne tutum alacakları sorusuna Kılıçdaroğlu, “Ben şahsen benimle ilgili böyle bir iddia olursa, dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim. Aynı zamanda bizim partinin temel ilkelerinden birisidir dokunulmazlıkların kaldırılması” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu ndan Demirtaş açıklaması: "Pişman değilim" 2

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'DEMİRTAŞ' SÖZLERİ: "PİŞMAN DEĞİLİM"

Programda soruları yönelten gazetecilerden olan Barış Terkoğlu “Bunu son yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz” derken, Senem Toluay Ilgaz “Üstelik hakkındaki suçlamaları ve cezaevinde olmasını siyasi buldunuz” diyerek Kılıçdaroğlu’nun önceki açıklamalarını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu ndan Demirtaş açıklaması: "Pişman değilim" 3

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Selahattin Bey’de zaten çoğunluk vardı, biliyorsunuz terörle ilgili Anayasa’da özel bir madde var” dedi.

Anayasa değişikliğine verdikleri destek için pişman olup olmadığı sorusuna ise Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

“Hayır. Bakın kendi partiniz ve kurultayınız, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili temel bir hüküm kurmuş, ‘Ben kurultayın sözünü dinlemiyorum ve bunu yapmıyorum’ derseniz bu doğru değil. Selahattin Bey tutuklandı mı? Evet. Siyasi tutuklu mu? Evet. Yanlış mı? Evet. Ziyaret ettim mi? Defalarca ziyaret ettim ve bunu her yerde de söyledim. Siyasi düşünceler dolayısıyla bir insanın tutuklanmasına karşı çıktım. Benim de şu an dokunulmazlığım yok. Haksızlık yapıldığını biliyorum. Hatay Milletvekiline (Can Atalay) de haksızlık yapıldığını biliyorum. AYM, AİHM kararı var.”

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