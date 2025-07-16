Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle! Devlet Bahçeli’yi arayıp memnuniyetini belirtti

Gazeteci Barış Yarkadaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi aradığını söyledi. Yarkadaş ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yeni çözüm sürecinden memnuniyet duyduğunu ifade ettiğini belirtti.

Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıklamasının ardından ilerleyen yeni çözüm süreci, son olarak örgütten bir grubun sembolik silah bırakmasıyla yeni bir aşamaya geldi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli’yi aradığını belirterek "Kılıçdaroğlu, süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bahçeli’nin şahsında emeği geçenlere teşekkür etti" dedi.



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır