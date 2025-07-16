HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle! Devlet Bahçeli’yi arayıp memnuniyetini belirtti

Son dönemde yaptığı çıkışlar ve hamleleriyle gündemden düşmeyen Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir haber daha geldi. Kılıçdaroğlu’nun ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi arayarak memnuniyetini dile getirdiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle! Devlet Bahçeli’yi arayıp memnuniyetini belirtti

Gazeteci Barış Yarkadaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi aradığını söyledi. Yarkadaş ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yeni çözüm sürecinden memnuniyet duyduğunu ifade ettiğini belirtti.

Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıklamasının ardından ilerleyen yeni çözüm süreci, son olarak örgütten bir grubun sembolik silah bırakmasıyla yeni bir aşamaya geldi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli’yi aradığını belirterek "Kılıçdaroğlu, süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bahçeli’nin şahsında emeği geçenlere teşekkür etti" dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle! Devlet Bahçeli’yi arayıp memnuniyetini belirtti 1
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındıAlevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı
Adnan Oktar'ın son hali! Fotoğrafı paylaşıldıAdnan Oktar'ın son hali! Fotoğrafı paylaşıldı

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmaj değiştirdi! Yeni hali olay olurken yeni sezon iddiası geldi

İmaj değiştirdi! Yeni hali olay olurken yeni sezon iddiası geldi

2 bin TL'lik ilk soruda joker kullandı! Ünlü futbolcunun eşi çıktı

2 bin TL'lik ilk soruda joker kullandı! Ünlü futbolcunun eşi çıktı

Adnan Oktar'ın son hali! Fotoğrafı paylaşıldı

Adnan Oktar'ın son hali! Fotoğrafı paylaşıldı

Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

Hedefinde orası var! Böyle tehdit etti: "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız"

Hedefinde orası var! Böyle tehdit etti: "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.