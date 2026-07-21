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Kılıçdaroğlu'ndan esnaf ziyareti: Fotoğraflar paylaşıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Altındağ ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan esnaf ziyareti: Fotoğraflar paylaşıldı

Esnafla tek tek selamlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak esnafla birlikte kahvaltı yaptı.

Kahvaltı öncesi açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Ticarette ilk tanıştığımız kişiler esnaftır. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaftan yaparlar. Dolayısıyla esnafla vatandaş arasında karşılıklı güven ilişkisi vardır. Esnaf, hem Türkiye toplumu açısından hemde ticaret açısından önemli bir yeri var. Biz esnafı hemen hemen her alanda, her ortamda desteklemek zorundayız" dedi.

Kılıçdaroğlu ndan esnaf ziyareti: Fotoğraflar paylaşıldı 1

Kılıçdaroğlu ndan esnaf ziyareti: Fotoğraflar paylaşıldı 2

Kılıçdaroğlu ndan esnaf ziyareti: Fotoğraflar paylaşıldı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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