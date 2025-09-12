Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama! Sessizliğini bozdu ama 'Özgür Özel' sorusuna gülümseyip geçti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk kez 15 Eylül öncesi ilk kez değerlendirme geldi. CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini aktardı. Fırat “Dün, Kemal Bey ile görüştüm. 'Kararı görmeden herhangi bir şey söylemem' dedi” sözleriyle görüşmeyi anlattı.

KILIÇDAROĞLU: "KARARI GÖRMEDEN HERHANGİ BİR ŞEY SÖYLEMEM"

CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat TV100’deki programda şunları anlattı:

“Dün, Kemal Bey ile görüştüm. 'Kararı görmeden herhangi bir şey söylemem' dedi. Onun dışında ülke meselelerini konuştuk. Kimi akademisyenlerle yapmış olduğu görüşmeler, o görüşmelerden yola çıkarak bir takım analizleri konuştuk. Kemal Tahir'in 'Devlet Ana' kitabı üzerine konuştuk. Ben Türkiye’de solun devlet kavramsallaştırmasını sağlıklı bulmadığımı, devlet üzerine yapılan analizlerin Batı merkezli olduğunu dolayısıyla bunları yerel bir zemin teşkil etmediğini dolayısıyla bizim devlete yönelik kavramsallaştırmamızı yenilememiz gerektiğini bunu üzerine bir çalışma yaptığımı, yazı yazdığımı ifade ettim. O yazının detaylarını biraz konuştuk.”

ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇAĞRISI SORULDU, GÜLÜMSEYİP GEÇİP GİTTİ

Öte yandan bugün çalışma ofisinden ayrılırken görüntülenen Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'in 15 Eylül öncesi açıklama yapmasını isteğiyle ilgili soruya yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorusuna yanıt vermezken, gülümseyerek geçip aracına bindi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı, dün de Meclis'te "15 Eylül'e ilişkin bir beklentiniz var mı? Yaşananlara dair sessizliğinizi ne zaman bozacaksınız?" sorularına karşılık, ellerini havaya kaldırıp aracına yönelmişti.

İMAMOĞLU'NDAN 'KILIÇDAROĞLU' YANITI

Öte yandan bugün 'sahte diploma' davasında verilen arada Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki sessizliği sorulan Ekrem İmamoğlu, "Ben de ses çıkarmıyorum bu konuda. Umarım en doğrusunu yapar" diye konuştu.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN 'AÇIKLAMA' ÇAĞRISI GELMİŞTİ

Özgür Özel, gazeteci Ruşen Çakır'a verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül'de görülecek kurultay davasına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmamış olmasına ilişkin soruya karşılık dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu:

"CHP'nin yargı ile dizayn edilemeyeceğini, kayyumlarla yönetilemeyeceğini, CHP'nin kongreleriyle ilgili siyasi yönlendirmeyle alınacak yargı kararlarının CHP'ye karşı bir darbe girişimi olduğunu; Bunun karsında da en önemli güvencenin de kendisinin olduğunu ve bunun karşısında pozisyon tutacağını açıklaması çok kıymetli olur."