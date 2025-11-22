Kılıçdaroğlu'ndan İmralı çıkışı! CHP'yi eleştirdi: "Sürecin içinde yer almalıdır"

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, İmralı'ya gitmeyen CHP'yi eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Tarihin doğru tarafında olmak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir." dedi.

"CHP DERHAL ARINMALI"

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"CHP, Türkiye'nin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de kendisidir. CHP sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır. Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sormak için de hesap vermekten kaçınmamak gerekiyor. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir. Ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. CHP, rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde yolsuzluk iftiralarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.

İMRALI TEPKİSİ

İkincisi, CHP devlete istikamet çizer. Türkiye, at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş coğrafyasında sıkıştırılamaz. CHP, Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını defetmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde yer almalıdır. Ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinden öncü olması ve istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında olmak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir."