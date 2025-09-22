Kılıçdaroğlu'ndan kendi için istemiş! Görüşmenin perde arkasını ilk kez açıkladı: "Kemal bey dinlemiş, kafa sallamış, hiçbir şey dememiş"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelenlerinden Hikmet Çetin son günlerde siyaset arenasını hareketlendiren isimlerden biri. Çetin, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesiyle dikkat çekmiş, ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri de gündem olmuştu.

"KEMAL BEYDEN KENDİM İÇİN MİLLETVEKİLLİĞİ İSTEDİM"

Eski CHP Genel Başkanı Çetin, son seçimlerde oğluna milletvekilliği istemek için Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddiasına yanıt verdi. Ekol TV'de gazeteci Nagehan Alçı'nın aktardığına göre Hikmet Çetin şöyle konuştu:

"Oğlum değil, ben milletvekilliği istedim Kemal beyden. Birçok görevde bulundum: Meclis Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, partimin genel başkanlığı. Gittim sayın başkana, 'Benim bir katkım olacaksa, partime hizmet edebileceksem hazırım, yapmak isterim. Sizden tek bir ricam var, yapacaksanız başvurayım, eğer listeye koymayacaksanız bana haber verin' dedim."

"KEMAL BEY KAFA SALLAMIŞ, HİÇBİR ŞEY DEMEMİŞ"

Alçı, görüşmenin devamına ilişkin şunları aktardı:

"Kemal bey de dinlemiş, kafa sallamış, hiçbir şey dememiş. Sonradan Hikmet bey listeye konulmamış. Başvurmuş çünkü Kemal bey 'Yok yapmayacağım' dememiş. Özellikle rica etti. Bunun üzerine haberler çıkmış, 'Önder Sav ve Hikmet Çetin'in milletvekilliği başvurusu kabul olmadı' diye. Hikmet bey de haliyle rencide olmuş.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA DA ÖZENLİ DAVRANMAK GEREKİR, SAYIN ÇETİN'E DE"

Ben işin şu tarafından bakıyorum. Türkiye'de birçok önemli görevlere gelmiş, siyasete önemli katkılar yapmış, NATO nezdinde özel temsilcilik yapmış vesaire. Yani biraz daha özenli davranmamız gerekir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na da özenli davranmak gerekir, Sayın Çetin'e de. Biz bu kadar sertleşmemeliyiz. Birbirimize karşı nezaketli olmalıyız."

MURAT: "BU SAATTEN SONRA MİLLETVEKİLİ HÜVİYETİNE DÖNME ÇABASI TUHAF GELDİ"

Programda yer alan yorumcu Ferhat Murat ise şöyle bir değerlendirmede bulundu:

“90 yaşına yaklaşan bir siyasetçinin milletvekilliği arzusunu anlamakta zorlanıyorum. Çetin zaten partisine katkı sağlamak istese bunu mevcut sıfatlarıyla da yapabilir. Meclis’te makam odası var, geçmişi ortada. Bu saatten sonra milletvekili hüviyetine dönme çabası bana tuhaf geldi.”

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ise Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. MHP Genel Merkezi'nde 1 saat süren görüşmenin ardından iki isim el ele poz vermişti.

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Öte yandan CHP'nin dünkü olağanüstü kurultayına Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmamasını değerlendiren Hikmet Çetin, t24'e yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Bu olağanüstü bir kurultay. Yani çok yanlışlıklar yapılıyor. Yargı yanlışlıkları yapılıyor, bizim eski genel başkanımız yanlışlıklar yapıyor. Maalesef partiyi bir çıkmaza doğru sürüklüyorlar. Ben bu çıkmazdan çıkabileceğimize inanıyorum. Altan Beyle, Murat Beyle beraber bizim baştan beri söylediğimiz, 'Her şey çok güzel gidiyor. Genel başkanımızın etrafından toplanalım, hep birlikte iktidara doğru gidelim' diye ama eski Genel Başkanımız gelmedi."