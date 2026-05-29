Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından ses getirecek 'Özgür Özel' iddiaları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Nuray Başaran, Özgür Özel hakkında biri kurultay finansmanına yönelik MASAK raporu, diğeri ise FETÖ bağlantısı iddiasıyla iki yeni soruşturma açılacağını öne sürdü.

Ufuk Dağ

21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'deki hareketlilik devam ediyor. Önümüzdeki günlerde hangi gelişmelerin yaşanacağı merak edilirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı olan Nuray Başaran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Mahkeme kararının ardından CHP Genel Merkezinin polis müdahalesiyle tahliye edilmesi tansiyonu tavan yaptırmıştı. Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Nuray Başaran'dan Özgür Özel hakkında ses getirecek iddialar ortaya atıldı.

"SORUŞTURMA ATILACAK"

Başaran, Özgür Özel hakkında iki yeni soruşturma açılacağını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun eski basın danışmanı Başaran, 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda meydana gelen 'şaibe' iddialarına ilişkin MASAK raporlarının tamamlandığını, bu raporlar neticesinde kurultayda ve sonrasında harcanan paraların Kıbrıs üzerinden 143 ayrı firma üzerinden Özel yönetiminin kontrolündeki hesaplara geldiğinin tespit edildiğini iddia etti.

Başaran, ayrıca Özel hakkında terör örgütü FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle yeni bir soruşturmanın başlatılacağını da söyleyerek, ilerleyen aylarda aralarında Özel'in de yer aldığı bazı CHP'li milletvekillerinin fezlekelerinin TBMM Genel Kurulu'na taşınacağını öne sürdü.

Başaran, Özel ve CHP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yapılacak oylamada Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçisi CHP'li vekillerin bu duruma karşı çıkmayacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel soruşturma
