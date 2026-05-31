Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanları" çıkışına CHP'li Emir'den yanıt!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partideki FETÖ ajanları" çıkışı yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan sözlerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den yanıt geldi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Grup Başkanı Özgür özel başkanlığında toplandı. Toplantı TBMM’de Grup Yönetim Kurulu toplantı salonunda düzenleniyor.

CHP Grup Başkanvekili Emir, TBMM'deki toplantıda, güncel konuları konuşacaklarını, geçen haftanın değerlendirmesi ile önümüzdeki haftanın planlamasını yapacaklarını söyledi.

SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISI OLACAK MI?

Emir, salı günü grup toplantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Bu sorunun sorulmasına şaşırdığımızı ifade etmeliyim. Bizim tüzüğümüze göre de Meclis teamüllerine göre de grup yönetim kurulu, grup genel kurul toplantısının gündemini, zamanını belirler ve yapar. Bu karar, bu gelenek ve yasal zemin 100 yıllık partide ben kendimi bildim bileli var, öteden beri yapılıyor. Önümüzdeki salının diğer salı günlerinden bir farkı yok" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'FETÖ AJANLARI' ÇIKIŞINA YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki FETÖ ajanlarına ilişkin açıklamalarına ilişkin bir soruya da Emir, şöyle cevap verdi:

"Partimizde bununla ilgili suçlamaya muhatap olacak hiç kimse olmamıştır. Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapılmış, bildiğimiz, bayatlamış, eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktaya çekmek mümkün değil. Burada, sandığına sahip çıkan, milletin iradesine sahip çıkan, hukuku arayan, kurultay isteyen ve partiyi ancak partinin delegasyonunun, partililerin seçtiği kadroların yöneteceğine inanan yapılar var."

Emir MYK sonrasında açıklama yapılacağını belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

