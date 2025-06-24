Kılıçdaroğlu'nun "Partimi kayyuma mı bırakayım?" sözleri gündem olmuştu! Kurultay davası öncesi Silivri'de İmamoğlu ile görüştüler

CHP'de ‘Kurultay’ tartışmaları, davanın görüleceği tarih olan 30 Haziran yaklaştıkça gündem olmaya devam ediyor. Kasım ayındaki kurultayda Özgür Özel, 812 delegenin oyuyla genel başkan seçilmiş; 536 oy alan önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu kaybetmişti. Kemal Kılıçdaroğu’nun CHP’nin başına geri dönmesi ihtimaliyle ilgili kulisleri karıştırmıştı.

"PARTİMİ KAYYUMA TERK ETMEM"

Gazeteci İsmail Saymaz, Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç'un, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini ve 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif ettiğini duyurmuştu. Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun ise bu teklife, "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz" yanıtını verdiğini yazmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN CEVABI İMAMOĞLU'NA İLETİLDİ

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, dava süreci yaklaşırken, CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silivri’deki cezaevinde Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan davasına ilişkin değerlendirmeleri İmamoğlu’na aktarıldı.

"FARKLI BİR CEVAP ALMAK ONUN DA HOŞUNA GİDECEKTİ"

Vahap Seçer, görüşmeye ilişkin olarak "Sayın İmamoğlu da zaten daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde bu konuları dile getirdiğini söylemişti. Bu da basına yansımıştı. Yine aynı şeyler konuşuldu. Yalnız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki yanıtını da kendisine ilettik. Tabii ki farklı bir cevap almak onun da hoşuna gidecekti. Bizlerin de hoşuna gidecekti. Belki de kamuoyu rahatlayacaktı ama bu şartlar altında artık bundan sonraki gelişmelere göre biz de tavrımızı ortaya koyacağız." dedi. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır