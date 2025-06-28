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Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı: "2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması yaklaştıkça siyaset kulislerinde hareketlilik sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun, 38. Olağan Kurultay davası ve "mutlak butlan" ihtimali konusunda parti adına kendisini ziyaret eden heyete, "Arkadaşlar bu konuda telaşa gerek yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir sonra hepsi yoluna girer" dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı: "2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Cansu Akalp

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davası öncesi, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 23 Haziran'da parti heyetine yaptığı açıklamalar gündeme geldi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; "Mutlak butlan kararı çıkarsa, örgüt 2-3 gün tepki gösterir, sonra yoluna girer" diyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu için yapılan mitingleri de yanlış bulduğunu belirtti.

"2-3 GÜN TEPKİ GÖSTERİR SONRA BUNLARIN HEPSİ YOLUNA GİRER"

Kılıçdaroğlu, parti adına kendisini ziyaret eden heyete şunları söyledi;

"Arkadaşlar bu konuda telaşlanacak bir şey yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer. Telaşa gerek yok. Bu karara karşı çıkılırsa hem kararlarını nasıl alacaklar? Maaşları nasıl ödeyecekler? Milletvekillerini nasıl seçecekler? Bu karara karşı çıkarlarsa belediye başkanını nasıl seçecekler?"

"BÖYLE MİTİNGLERE GEREK YOK"

Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan mitingleri yanlış bulduğunu belirterek, "Bu konu Ekrem Bey’le hukuk arasında bir meseledir. Onun için böyle mitinglere falan gerek yok" şeklinde konuştuğu öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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Okuyucu Yorumları 84 yorum
O kendi görüşü.CHP için yapmış olduğu hizmetleri bir hiç uğruna unutturuyor.Onun yüzünden iktidarın kaybedildiğini unutmamalı.Üzülüp kenara çekileceğini parti içinde mikser görevi görmemeli.Kendisine destek veren azınlıktaki grup üyelerininde kendisine bu konuyu anlatmalı.Emekliliği gelmiştir,diğer CHPli unutulmaz liderler gibi vaktinde kenara çekilmelidir.Lider olarak istenmediğini bilmelidir.Kendisine bu ismi veren CHP ve üyeleridir.
@gonensadi çok (hiç) bilmiş
H A İ N LİK BEDAVA
Sıkıntı yok, CHP seçmeni Parti'nin basinda gazoz kapağı da olsa oyunu değiştirmez.
Bir insan bu kadar küfrü yemeyi göze alıyorsa acaba bu adama bu yaptıklarını ÖLÜM tehtidi alıyor diyemi yaptırıyorlar.Salak olmak lazım bu kadar küfüre rağmen vaz geçmiyorsa
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