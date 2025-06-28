Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı: "2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davası öncesi, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 23 Haziran'da parti heyetine yaptığı açıklamalar gündeme geldi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; "Mutlak butlan kararı çıkarsa, örgüt 2-3 gün tepki gösterir, sonra yoluna girer" diyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu için yapılan mitingleri de yanlış bulduğunu belirtti.

"2-3 GÜN TEPKİ GÖSTERİR SONRA BUNLARIN HEPSİ YOLUNA GİRER"

Kılıçdaroğlu, parti adına kendisini ziyaret eden heyete şunları söyledi;

"Arkadaşlar bu konuda telaşlanacak bir şey yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer. Telaşa gerek yok. Bu karara karşı çıkılırsa hem kararlarını nasıl alacaklar? Maaşları nasıl ödeyecekler? Milletvekillerini nasıl seçecekler? Bu karara karşı çıkarlarsa belediye başkanını nasıl seçecekler?"

"BÖYLE MİTİNGLERE GEREK YOK"

Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan mitingleri yanlış bulduğunu belirterek, "Bu konu Ekrem Bey’le hukuk arasında bir meseledir. Onun için böyle mitinglere falan gerek yok" şeklinde konuştuğu öne sürüldü.