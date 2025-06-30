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Kılıçdaroğlu paylaşımı belediye çalışanının başını yaktı! Datça Belediyesi admini işten çıkardı... Kılıçdaroğlu'ndan anında yanıt geldi: "Hakkımı helal ediyorum"

Geçen günlerde Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım gündem olmuştu. Bir kullanıcının kurultay davası süreciyle ilgili olarak yaptığı 'Kılıçdaroğlu vazgeçerse Datça'da 10 günlük tatil hediye edeceğim" paylaşımına, belediyenin hesabından 'Maalesef doluyuz' yanıtı gelmişti. Belediye hesabının yöneticisi olan Osman Akın işten çıkarıldığını duyurdu. Kılıçdaroğlu ise hakkını helal ettiğini söyledi ve "Görevine iade edilmesi beni memnun eder" dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımı belediye çalışanının başını yaktı! Datça Belediyesi admini işten çıkardı... Kılıçdaroğlu'ndan anında yanıt geldi: "Hakkımı helal ediyorum"
Melih Kadir Yılmaz

CHP'nin bugünkü gündemi kurultay davasıydı. Mahkeme davayı 8 Eylül tarihine ertelerken, mutlak butlan kararı çıkması durumunda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçeceğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu parti içinde tartışmalara neden olurken, sosyal medyada da birçok tepki paylaşımı yapıldı.

Kılıçdaroğlu paylaşımı belediye çalışanının başını yaktı! Datça Belediyesi admini işten çıkardı... Kılıçdaroğlu ndan anında yanıt geldi: "Hakkımı helal ediyorum" 1

"DATÇA'DA 10 GÜNLÜK TATİL HEDİYE EDECEĞİM"

Bir kullanıcı konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi de dahil Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımı belediye çalışanının başını yaktı! Datça Belediyesi admini işten çıkardı... Kılıçdaroğlu ndan anında yanıt geldi: "Hakkımı helal ediyorum" 2

'MAALESEF DOLUYUZ' PAYLAŞIMI BAŞINI YAKTI! İŞTEN ÇIKARILDI

Datça Belediyesi'nin resmi hesabından ise "Maalesef doluyuz" yorumu yapıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Datça Belediyesi hesabının yöneticisi olan Osman Akın işine son verildiğini duyurdu.

"SON BAĞIM KOPTU, İÇİM ÇOK RAHAT"

Akın yaptığı paylaşımda, "Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: "gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımı belediye çalışanının başını yaktı! Datça Belediyesi admini işten çıkardı... Kılıçdaroğlu ndan anında yanıt geldi: "Hakkımı helal ediyorum" 3

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Akın'ın bu paylaşımından kısa bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu da paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu hakkını helal ettiğini söyledi ve şu ifadelere yer verdi:

Kılıçdaroğlu paylaşımı belediye çalışanının başını yaktı! Datça Belediyesi admini işten çıkardı... Kılıçdaroğlu ndan anında yanıt geldi: "Hakkımı helal ediyorum" 4

"HAKKIMI HELAL EDİYORUM, GÖREVİNE İADE EDİLMESİ BENİ MUTLU EDER"

"Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder.

Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Datça Kemal Kılıçdaroğlu CHP belediye
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