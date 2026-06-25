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Kılıçdaroğlu sonuncu, İmamoğlu düşüşte: Son ankette Erdoğan'dan 11 puan fark!

Son cumhurbaşkanlığı anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer aldı. Mansur Yavaş ikinci, Ekrem İmamoğlu üçüncü oldu. Kılıçdaroğlu listenin son sırasında kendine yer bulurken Yavaş, İmamoğlu ve Özgür Özel'deki oy değişimleri dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu sonuncu, İmamoğlu düşüşte: Son ankette Erdoğan'dan 11 puan fark!

Siyaset gündeminde adaylık hesapları hareketlenirken ASAL Araştırma’nın haziran ayı anketi gündem oldu. Katılımcılara herhangi bir isim verilmeden “Önümüzdeki seçimlerde kimi cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi. Açık uçlu soruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışta ilk sırada yer aldı, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu onu takip etti.

2 BİN KİŞİYE SORULDU

Araştırma, 6-14 Haziran 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu sonuncu, İmamoğlu düşüşte: Son ankette Erdoğan dan 11 puan fark! 1

ERDOĞAN ZİRVEDE

Ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nisan ayında yüzde 36,5 seviyesindeyken haziran ayında yüzde 35,7 ile listenin ilk sırasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu sonuncu, İmamoğlu düşüşte: Son ankette Erdoğan dan 11 puan fark! 2

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 24,5 ile ikinci sıraya yerleşirken, Ekrem İmamoğlu yüzde 15,3 ile üçüncü oldu.

YAVAŞ İKİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Karşılaştırma tablosunda Mansur Yavaş’ın son aylardaki yükselişi dikkat çekti. Nisan ayında yüzde 23,0 olarak ölçülen Yavaş, haziran ayında yüzde 24,5’e çıktı.

Kılıçdaroğlu sonuncu, İmamoğlu düşüşte: Son ankette Erdoğan dan 11 puan fark! 3

İMAMOĞLU ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ekrem İmamoğlu ankette yüzde 15,3 ile üçüncü sırada yer aldı. İmamoğlu’nun nisan ayında yüzde 17,5 olan oranı haziran ayında yüzde 2,2 düşüşle yüzde 15,3’e geriledi.

Kılıçdaroğlu sonuncu, İmamoğlu düşüşte: Son ankette Erdoğan dan 11 puan fark! 4

ÖZGÜR ÖZEL’DE ARTIŞ

Yeni parti kurup kurmayacağı merak edilen Özgür Özel’in oranındaki artış da tabloda öne çıktı. Özel, nisan ayında yüzde 5,5 seviyesindeyken haziran ayında yüzde 1,7 artışla yüzde 7,2’ye yükseldi. Bu oranla Özel, listede dördüncü sırada yer aldı.

Kılıçdaroğlu sonuncu, İmamoğlu düşüşte: Son ankette Erdoğan dan 11 puan fark! 5

DİĞER İSİMLERİN ORANI

Ankette Selahattin Demirtaş yüzde 4,4, Müsavat Dervişoğlu yüzde 2,1, Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1,8 olarak ölçüldü.

Kılıçdaroğlu sonuncu, İmamoğlu düşüşte: Son ankette Erdoğan dan 11 puan fark! 6

Fatih Erbakan ve Ümit Özdağ yüzde 1,5’te yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oranı yüzde 1,2 oldu.

Kılıçdaroğlu sonuncu, İmamoğlu düşüşte: Son ankette Erdoğan dan 11 puan fark! 7

“Diğer” yanıtını verenlerin oranı yüzde 2,0, “Kararsızım/Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 2,8 olarak açıklandı.

Kılıçdaroğlu sonuncu, İmamoğlu düşüşte: Son ankette Erdoğan dan 11 puan fark! 8

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