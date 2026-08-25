Kılıçdaroğlu’yla fotoğraf sonrası Vahap Seçer’den Özgür Özel’e telefon! “Aramızda en ufak problem yok”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı etkinlikte yaptığı konuşma gündeme damga vurdu. “Cumhuriyet Halk Partili olmaktan övünç duyuyoruz” diyen Seçer’in, Özgür Özel’in liderliğindeki Yeni Parti yerine CHP’de kalacağı yorumları yapıldı. Gündeme oturan fotoğraf ve açıklamanın ardından Seçer’in Özgür Özel’i telefonla aradığı ortaya çıktı. Özel, görüşmenin ayrıntılarını Ankara’da eylem yapan madencileri ziyareti sırasında açıkladı.

SEÇER, ÖZGÜR ÖZEL’İ ARADI

Seçer’in CHP’ye bağlılık vurgusunun kendileri açısından bir sorun oluşturmadığını belirten Özel, belediye başkanları ile belediye meclisi üyelerinin kararlarını kendilerine bıraktıklarını söyledi. Özel, “Vahap Seçer’in CHP’ye yaptığı bağlılık vurgusu bizim yaptığımızdan farklı değil. Dün Vahap başkan beni aradı. Vahap Seçer CHP’ye duyduğu saygıyı, sevgiyi ve bağlılığı ifade ediyor. O konuda hiçbirimiz Vahap Seçer’den eksik bir tarafta değiliz” dedi.

“MERSİN’E GELDİĞİNİZDE SİZE DE EŞLİK EDERİM”

Telefon görüşmesinde Seçer’in kendisine söylediklerini de aktaran Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın şu ifadeleri kullandığını belirtti:

“Siz Adana’ya geldiğinizde de gelip size eşlik ettim. Mersin’e ve bölgeye ne zaman gelirseniz genel başkanım olarak size eşlik ederim. Mensubu bulunduğum parti bir başka belediyenin davetine icabet ettiğinde ben de zaten davetliydim ve katılmamam olmazdı. İfadelerim de mensubu bulunduğum, Atatürk’ün kurduğu partiye dairdi.”

ÖZEL: “KIRGINLIK VE KÜSKÜNLÜK YOK”

Özgür Özel, Seçer’e yönelik herhangi bir kırgınlık taşımadığını söylediğini belirterek “Bu konuda aramızda en ufak bir problem olmadığını bizzat bana ifade etti. Ben de aynı iyi duyguları kendisine söyledim” diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Seçer, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile katıldığı Yörük etkinliğinde CHP çatısı altında yetiştiğini vurgulamış ve “Bugüne kadar partimiz Cumhuriyet Halk Partisini yüceltmek için mücadele ettik, bundan sonra da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz” demişti.