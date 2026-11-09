HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilmişlerdi! 5 teğmene hapis istemi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin etmeleri nedeniyle TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen hakkında "iftira" suçundan iddianame düzenlendi. Teğmenlerin 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilmişlerdi! 5 teğmene hapis istemi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin etmeleri nedeniyle 5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmişti. Teğmenler hakkında, ihraç kararının alındığı süreçte baskı yapıldığı ve oyların değiştirildiği yönündeki iddiaları nedeniyle "iftira" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Teğmenlerin yargılanmasına 9 Şubat 2027 tarihinde başlanacak.

GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU "MAĞDUR" SIFATIYLA YER ALDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, teğmenler Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu’nun "iftira" suçundan cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, teğmenlerin ihraç edildiği dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan mevcut Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu "mağdur", dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise "müşteki" olarak yer aldı.

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK dan ihraç edilmişlerdi! 5 teğmene hapis istemi 1

İHRAÇ KARARINA İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU

Beş teğmenin TSK’den ihracına ilişkin karar, Yüksek Disiplin Kurulu’nda 4’e karşı 5 oyla alınmıştı. Kararın ardından teğmenlerin avukatları, ihraç sürecinde kurul üyelerine baskı yapıldığını ve oyların değiştirildiğini öne sürerek dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Söz konusu başvuru üzerine gerçekleştirilen incelemede, iddiaları destekleyen yeterli delil bulunmadığı değerlendirilerek işlem yapılmamıştı.

KURUL ÜYELERİNİN ŞİKAYETİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Teğmenlerin suç duyurusunun ardından, ihraç kararında oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de teğmenler hakkında şikâyetçi oldu. Kurul üyelerinin başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, oyların baskı sonucunda değiştirildiği yönündeki iddiaların somut delillerle desteklenmediği belirtildi.

Savcılık, kurul üyelerine oylarını değiştirmeleri yönünde emir veya talimat verildiğini ortaya koyan herhangi bir tanık beyanı, belge ya da başka bir maddi delile ulaşılamadığını kaydetti. Bu kapsamda teğmenlerin söz konusu açıklamalarının "iftira" suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK dan ihraç edilmişlerdi! 5 teğmene hapis istemi 2

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, 5 teğmenin "iftira" suçu kapsamında 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Teğmenlerin yargılanmasına 9 Şubat 2027 tarihinde başlanacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mustafa Sarıgül ile ilgili yeni gelişme! Mustafa Sarıgül ile ilgili yeni gelişme!
Adana'da deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldiAdana'da deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
Teğmen tsk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.