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Mustafa Sarıgül ile ilgili yeni gelişme! Dosya Ankara'ya gönderildi

28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hazırlanan tahkikat dosyası, yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Mustafa Sarıgül ile ilgili yeni gelişme! Dosya Ankara'ya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

YETKİSİZLİK KARARI

Soruşturma kapsamında milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası hakkında yetkisizlik kararı verildi.

Bu kapsamda dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Mustafa Sarıgül
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