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Kilis’in talepleri Avrupa İnsani Forumu’nda dile getirildi

Brüksel’de düzenlenen Avrupa İnsani Forumu’na katılan yetkililer, Kilis’in sığınmacı yüküyle ilgili yaşadığı sorunları ve ihtiyaçları uluslararası paydaşlarla paylaştı.

Kilis’in talepleri Avrupa İnsani Forumu’nda dile getirildi

Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa İnsani Forumu’na katılım sağlayan Kilis temsilcileri, şehrin sığınmacı yoğunluğu nedeniyle karşı karşıya kaldığı zorlukları gündeme taşıdı. Forum kapsamında birçok ülke temsilcisiyle bir araya gelen heyet, Kilis’in insani yükünü hafifletmeye yönelik çözüm önerilerini ve destek taleplerini dile getirdi.

Uluslararası düzeyde deneyim paylaşımı yapılan forumda, çeşitli iş birliği imkanları da değerlendirildi. Yetkililer, Kilis’in insani alanda karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm odaklı temaslarını sürdüreceklerini belirtti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Brüksel
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