Kilis'te 3. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki İrem Nur Tandırcıoğlu, ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 3. katındaki

evlerinin penceresinden beton zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Tandırcıoğlu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır