Kilis'te hijyen kurallarına uymayan nar ekşisi imalathanesi kapatıldı

Kilis'te hijyen kurallarına uymayan bir nar ekşisi imalathanesi kapatıldı.

Kilis'te hijyen kurallarına uymayan nar ekşisi imalathanesi kapatıldı

Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar ile denetim yapan zabıta müdürlüğü ekipleri, Şıh Mehmet Mahallesi'ndeki nar ekşisi imalathanesinin hijyen kurallarına uymadığını tespit etti.

Yaşar, ihbar üzerine imalathaneye geldiklerini, işletmede sağlıksız ortamda nar ekşisi üretildiğini belirtti.

İmalathaneyi 3 gün kapatacaklarını dile getiren Yaşar, "Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler toplanarak zabıta ekipleri tarafından imha edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

