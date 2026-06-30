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Kilis’te karne zili çaldı, Suriyelilerin gönüllü dönüşleri başladı

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda eğitim yılı sona erdi. Suriyeli öğrenciler, aileleriyle birlikte ülkelerine dönüyor.

Kilis’te karne zili çaldı, Suriyelilerin gönüllü dönüşleri başladı

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gönüllü geri dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan ve karnelerini alan Suriyeli öğrenciler, aileleriyle birlikte ülkelerine dönüyor.

Gümrük sahasında araç kuyruğu 1 kilometreye yaklaşırken, Türkiye'de eğitim öğretim yılını tamamlayıp karnelerini alan Suriyeli öğrenciler, aileleriyle birlikte ülkelerine dönmeye başladı; öğrencilerin yanlarında getirdikleri eşyalarla dolu valizler ve çantalar da dönüş hareketliliğine eşlik etti.

Kilis’te karne zili çaldı, Suriyelilerin gönüllü dönüşleri başladı 1

"ÇEVREMDEKİ İNSANLAR BANA TÜRK GİBİ DAVRANDI''

Suriyeli gençlerden Cafer Şular, Türkiye'de lise eğitimini tamamladığını belirterek, üniversite eğitimine Suriye'de devam edeceğini söyledi. Türkiye'ye ilk geldiğinde Türkçe bilmediğini ifade eden Şular, "İlk başta bilmiyordum, sonra Türkçe öğrendim. Burada hem okudum hem de ara ara çalıştım. Çevremdeki insanlar bana Türk gibi davrandı. Sıfırdan yeni bir dil öğrendiğim için çok mutlu oldum. Liseyi bitirdim, şimdi ülkeme dönüyor ve üniversiteyi orada okuyacağım" dedi.

Kilis’te karne zili çaldı, Suriyelilerin gönüllü dönüşleri başladı 2

"TÜRKİYE BİZİ ÇOK İYİ AĞIRLADI''

Ülkesine dönen Ömer Şular ise Türkiye'de gördüğü misafirperverliği unutmayacağını belirterek, "Türkiye bizi çok iyi ağırladı. Çok güzel günler geçirdik. Karnem de iyiydi. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Karne aldıktan sonra ailesiyle birlikte gönüllü dönüş yapan minik Suriyeli Hediye Hamşo da Türkiye'ye teşekkür etti. Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda görevli personel ise Hediye Hamşo'ya karne hediyesi olarak bisküvi vererek uğurladı.

Kilis’te karne zili çaldı, Suriyelilerin gönüllü dönüşleri başladı 3

Kilis’te karne zili çaldı, Suriyelilerin gönüllü dönüşleri başladı 4
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kilis gümrük
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