Kilis'te STK'ya ait prefabrik yapıda yangın

Kilis'te bir sivil toplum kuruluşuna ait prefabrik yapıda çıkan yangın kontrol altına alındı. Şu an için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil" dedi.

Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde bir sivil toplum kuruluşuna ait prefabrik yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kilis te STK ya ait prefabrik yapıda yangın 1

PREFABRİKLERDE YANGIN ÇIKTI

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, yangına kısa sürede müdahale edildiğini belirterek, "İlimizde bir sivil toplum kuruluşuna ait prefabrik yapıda yangın meydana geldi. Haber alınır alınmaz itfaiye ve AFAD ekiplerimiz müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu an için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil" dedi.

Kilis te STK ya ait prefabrik yapıda yangın 2

CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

Vali Kalaylı ayrıca emniyet ekiplerinin çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldığını, yangının çevredeki okul binalarına sıçramaması için gerekli tedbirlerin uygulandığını ifade etti.

Kaynak: İHA

