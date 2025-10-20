HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kilis’teki Oylum Höyük kazılarında yeni Hitit çivi yazılı belgeler bulundu

Kilis’teki Oylum Höyük kazılarında, Hititçe ve Akkadça çivi yazılı tabletler ile Hititli yöneticilere ait mühür baskılar gün yüzüne çıktı.

Kilis’teki Oylum Höyük kazılarında yeni Hitit çivi yazılı belgeler bulundu

Kilis’teki Oylum Höyük kazılarında, Hititçe ve Akkadça çivi yazılı tabletler ile Hititli yöneticilere ait mühür baskılar gün yüzüne çıktı.

Kilis’teki Oylum Höyük kazılarında yeni Hitit çivi yazılı belgeler bulundu 1

Gaziantep Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında Oylum Höyük’te sürdürülen kazılarda, iki Hititçe ve iki Akkadça olmak üzere dört tablet ile beş adet kilden konik mühür baskısı bulundu.

Kilis’teki Oylum Höyük kazılarında yeni Hitit çivi yazılı belgeler bulundu 2

Prof. Dr. Atilla Engin, "Geleceğe Miras Projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kilis Valiliği’nin desteğiyle yürütülen 2025 yılı kazılarında, M.Ö. 2. binyıl Geç Tunç Çağı tabakalarına ulaştık. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve değerli desteklerinden dolayı Kilis Valisi Tahir Şahin’e teşekkür ediyorum" dedi.

Kilis’teki Oylum Höyük kazılarında yeni Hitit çivi yazılı belgeler bulundu 3

Kazılarda elde edilen çivi yazılı belgelerin bölgenin tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Engin, "Ekip üyemiz Hititolog Doç. Dr. Metin Alparslan tarafından incelenen tabletlerden Hititçe olanların edebi metinler, Akkadça olanların ise ekonomik ve imar faaliyetleriyle ilgili belgeler olduğu tespit edildi. Belgelerin bulunduğu yapı kalıntısının Hititli yöneticilere ait avlulu, anıtsal bir yapı olduğu anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Kilis’teki Oylum Höyük kazılarında yeni Hitit çivi yazılı belgeler bulundu 4

Prof. Dr. Engin, "Önceki yıllarda da aynı bölgede bir Hitit tableti ile çok sayıda krali mühür baskısı ele geçirilmişti. Bu yıl ortaya çıkarılan yeni keşifler, yapının bir yangın sonucu tahrip olduğunu ve Oylum Höyük’ün M.Ö. 14-13. yüzyıllarda Hitit hakimiyetinde önemli bir siyasi ve ekonomik yönetim merkezi olduğunu göstermektedir.

Kilis’teki Oylum Höyük kazılarında yeni Hitit çivi yazılı belgeler bulundu 5

Önümüzdeki yıllarda bu yapının tümünü ortaya çıkarmayı ve daha fazla yazılı belgeye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kilis’teki Oylum Höyük kazılarında yeni Hitit çivi yazılı belgeler bulundu 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıgöl’de pekmez köpüğü geleneği yaşatılıyorSarıgöl’de pekmez köpüğü geleneği yaşatılıyor
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardıParmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Anahtar Kelimeler:
Kilis Hititler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.