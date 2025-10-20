Kilis’teki Oylum Höyük kazılarında yeni Hitit çivi yazılı belgeler bulundu

Kilis’teki Oylum Höyük kazılarında, Hititçe ve Akkadça çivi yazılı tabletler ile Hititli yöneticilere ait mühür baskılar gün yüzüne çıktı.

Gaziantep Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında Oylum Höyük’te sürdürülen kazılarda, iki Hititçe ve iki Akkadça olmak üzere dört tablet ile beş adet kilden konik mühür baskısı bulundu.

Prof. Dr. Atilla Engin, "Geleceğe Miras Projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kilis Valiliği’nin desteğiyle yürütülen 2025 yılı kazılarında, M.Ö. 2. binyıl Geç Tunç Çağı tabakalarına ulaştık. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve değerli desteklerinden dolayı Kilis Valisi Tahir Şahin’e teşekkür ediyorum" dedi.

Kazılarda elde edilen çivi yazılı belgelerin bölgenin tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Engin, "Ekip üyemiz Hititolog Doç. Dr. Metin Alparslan tarafından incelenen tabletlerden Hititçe olanların edebi metinler, Akkadça olanların ise ekonomik ve imar faaliyetleriyle ilgili belgeler olduğu tespit edildi. Belgelerin bulunduğu yapı kalıntısının Hititli yöneticilere ait avlulu, anıtsal bir yapı olduğu anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Engin, "Önceki yıllarda da aynı bölgede bir Hitit tableti ile çok sayıda krali mühür baskısı ele geçirilmişti. Bu yıl ortaya çıkarılan yeni keşifler, yapının bir yangın sonucu tahrip olduğunu ve Oylum Höyük’ün M.Ö. 14-13. yüzyıllarda Hitit hakimiyetinde önemli bir siyasi ve ekonomik yönetim merkezi olduğunu göstermektedir.

Önümüzdeki yıllarda bu yapının tümünü ortaya çıkarmayı ve daha fazla yazılı belgeye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır