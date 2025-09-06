HABER

Kilis'ten Gazze'ye destek çağrısı

Kilis'te düzenlenen programla Gazze'ye destek çağrısı yapıldı. Kilis Şehitler Parkı'nda Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Programda konuşan Bekir Şen, Gazze'de iki yıldır devam eden abluka ve saldırıların artık soykırım boyutuna ulaştığını söyledi. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için oluşturulan Global Sumud Filosu'na da değinen Şen, 44 ülkeden yüzlerce aktivistin ve 80'i aşkın gemi ile yelkenlinin katıldığı filonun 31 Ağustos'ta Barcelona'dan hareket ettiğini, İtalya, Yunanistan ve son olarak Tunus'tan katılımlarla yoluna devam ettiğini aktardı. Gazze'de yaklaşık iki milyon insanın açlıkla karşı karşıya bırakıldığını belirten Şen "Gazze'de yaşanan durum tahammül sınırlarını çoktan geride bırakmıştır. Açıkça soykırım işlenirken sivil halka yönelik abluka ile Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte, uluslararası mekanizmalar da bu durumu kıtlık olarak isimlendirmektedir" dedi.

"BU SESSİZLİK SÜRERSE TARİHTE EŞİ GÖRÜLMEMİŞ TOPLU ÖLÜMLER YAŞANACAK"

Sistematik şekilde sürdürülen vahşetin ABD'nin şartsız desteğiyle devam ettiğini ifade eden Şen, "Her geçen gün ölümler kitlesel hale geliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırıma karşı uluslararası mekanizmalar ve bölgesel güçler sessiz kalıyor. Bu sessizlik sürerse tarihte eşi görülmemiş toplu ölümler yaşanacak" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye acilen insani yardım koridoru açılması gerektiğini dile getiren Şen, "Karadan ve havadan insani yardımların ulaştırılması için her türlü adım atılmalıdır. İsrail terör örgütü yalnızca Filistinliler için değil bütün insanlık için doğrudan bir tehdit konumundadır" diye konuştu.

