Kilis’te Aile Yılı kapsamında 15 çiftin düğün masrafları karşılanacak

Kilis Valiliği koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yerel işletmeler arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KİLİS (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından, Kilis’te evlenecek gençlere yönelik destek çalışmaları başlatıldı. Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yerel işletmeler arasında imzalanan protokol kapsamında, 15 çiftin düğün masrafları karşılanacak.

İmza töreninde konuşan Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılı Aile Yılı ilan edildi. Bakanlığımız da evlenecek gençleri desteklemek amacıyla 150 bin TL tutarında, 2 yıl geri ödemesiz kredi imkânı sundu. Biz de Kilis’te Valimizin talimatlarıyla yerel işletmelerle görüşmelerimizi başlattık" dedi.

İlk protokolün Mehmet Aykanat ile imzalandığını belirten Çalğan, "Mehmet Bey belki de Türkiye’de ilk olacak şekilde, 15 çiftimizin düğün merasimini kendi işletmesinde ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Kendisine Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mobilya ve beyaz eşya firmalarıyla da görüşmelerin sürdüğünü aktaran Çalğan, Kilis’te evlenecek gençlerin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

(İHA)