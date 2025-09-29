HABER

Kilis’te jandarmadan öğrencilere dergi ve hediye

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçabağlar İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek Jandarmayı tanıttı.Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Akçabağlar İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından ziyaret edildi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Akçabağlar İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından ziyaret edildi. Öğrencilere Jandarmanın görevleri hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında geleceğin teminatı öğrencilerle sohbet edilerek Jandarma Çocuk Dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kilis
