HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kilo aldığını sandı, ağrıları artınca gerçek ortaya çıktı! Tam 7 kilogram ağırlığında

Kilo aldığını sandı, ağrıları artınca gerçek ortaya çıktı! Tam 7 kilogram ağırlığında

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.03.2025 15:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başlangıçta şişkinliği kilo almak olarak düşünen 43 yaşındaki Semra Akgeyik ağrıları artınca soluğu hastanede aldı. Karın ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine'ne başvuran 43 yaşındaki kadının rahminde 7 kilogramlık tümör tespit edildi. Koca tümor 3 saat süren operasyon ile çıkartıldı.

Kilo aldığını sandı, ağrıları artınca gerçek ortaya çıktı! Tam 7 kilogram ağırlığında

Malatya’da yaşayan Semra Akgeyik, karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, rahminden başlayarak göğüs altına kadar uzanan yaklaşık 40 santimetre çapında büyük bir kitle tespit edildi.

3 SAATLİK OPERASYONLA ALINDI

KARIN-AGRISI-SIKAYETIYLE-BASVURAN-HASTAD_616917_182568

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Engin Yıldırım'ın yönettiği 3 saat süren başarılı bir operasyonla, 7 kilogramlık kitle alınarak hasta sağlığına kavuştu.

"OLDUKÇA BÜYÜK VE HIZLA BÜYÜYOR"

KARIN-AGRISI-SIKAYETIYLE-BASVURAN-HASTAD_616915_182568

Doç. Dr. Engin Yıldırım, yaptığı açıklamada, hastanın şikayetlerinin başlangıcında nefes darlığı ve ciddi karın şişliği yaşadığını belirterek, "Hastamızda oldukça büyük ve hızla büyüyen bir kitle vardı. Yapılan tetkikler sonrası, bu şişkinlik ve kitlenin bir an önce alınması gerektiğini gördük.

KARIN-AGRISI-SIKAYETIYLE-BASVURAN-HASTAD_616914_182568

Ameliyatla 7 kilogramlık kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık ve patoloji sonuçlarını bekliyoruz. Sonuçlar olumlu olursa hastamız kemoterapi veya radyoterapiden de kurtulacak" dedi.

KİLO ALDIĞINI SANDI

KARIN-AGRISI-SIKAYETIYLE-BASVURAN-HASTAD_616916_182568

Semra Akgeyik, sağlık durumunun iyi olduğunu ve operasyon sonrası rahatladığını ifade etti. "Başlangıçta şişkinliği kilo almak olarak düşünmüştüm, ağrılarım yoktu. Ancak ağrılarım arttı ve karnım genişlemeye başlayınca hastaneye başvurdum. Yapılan tetkikler sonrası kitle tespit edildi ve hemen alınması gerektiği kararı alındı. Şu an sağlığım çok iyi, çok büyük bir ameliyat geçirdim ve sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

DÜZENLİ KONTROL ŞART

KARIN-AGRISI-SIKAYETIYLE-BASVURAN-HASTAD_616907_182568

Doç. Dr. Yıldırım, bu tür kitlelerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı ve vatandaşları düzenli sağlık kontrollerine teşvik etti. Yıldırım, "Kitleler genellikle gaz, bağırsak hareketleri veya idrar problemi olarak yanlış anlaşılabiliyor. Erken teşhis ve müdahale büyük önem taşıyor. Hastanemiz, tüm vatandaşlara 7/24 açık ve sağlık hizmeti vermeye devam ediyor" diye konuştu.

(İHA)

Avustralya'da salgın: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!Avustralya'da salgın: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kastamonulular İstanbul’daki iftar sofrasında buluştu Kastamonulular İstanbul’daki iftar sofrasında buluştu
Anahtar Kelimeler:
tümör kilo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski MHP'li başkana belediye binasında saldırı! Yaralılar var: Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Eski MHP'li başkana belediye binasında saldırı! Yaralılar var: Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Halk TV haber spikeri Ece Üner ifadeye çağrıldı! 'Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz'

Halk TV haber spikeri Ece Üner ifadeye çağrıldı! 'Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz'

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine aile harekete geçti!

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine aile harekete geçti!

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Fenerbahçe ile anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a imza atabilir! Menajeriyle sıcak temas ilk kez kuruldu...

Fenerbahçe ile anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a imza atabilir! Menajeriyle sıcak temas ilk kez kuruldu...

Öcalan çağrısı: 'Kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun'

Öcalan çağrısı: 'Kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.