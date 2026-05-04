Kilo kaybı diye gitti: Böbreğinden 20 santimlik tümör çıkarıldı!

Kahramanmaraş’ta yalnızca kilo kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran 62 yaşındaki bir hastanın böbreğinde yaklaşık 20 santimetrelik dev bir tümör tespit edildi. Herhangi bir ağrı ya da belirgin başka bir semptom göstermeyen hasta, gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Fatih Kırık, kilo kaybı şikayetiyle dahiliye polikliniğine başvurdu. Yapılan ultrason ve tomografi incelemelerinde sol böbrekte büyük bir kitle tespit edildi.

Üroloji kliniğine yönlendirilen hastanın yapılan muayenesinde ele gelen kitle fark edildi. İleri tetkik amacıyla çekilen MR görüntülerinde tümörün yaklaşık 20 santim boyutunda olduğu tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Orhan Sümbül tarafından yapılan başarılı ameliyatla hasta sağlığına kavuştu.

"TÜMÖR YUKARIDA PANKREAS VE DALAĞA YAPIŞIKTI"

Dr. Sümbül, hastanın hiçbir şikayeti yokken son dönemlerde başlayan kilo kaybı nedeniyle dahiliyeye başvurduğunu belirterek, "Dahiliye polikliniğinde yapılan ultrason ve tomografide sol böbrekte büyük bir kitle tespit edildi ve bize refere ediliyor. Hasta kliniğimize başvurduğunda muayenesini yaptık, ele gelen bir kitle vardı. Burada enteresan olan hastanın hiçbir ağrısının olmaması bu süreçte. Sadece hafif düzeyde bir kilo kaybı. Herhangi bir idrardan kanama, yanma, ağrı, yan ağrısı hiçbir şey yoktu. Biz hastaya MR çektirdik. Yaklaşık 20 santimlik dev bir tümöre rastladık. Bu tümör yukarıda pankreas ve dalağa yapışıktı. Aşağıda pelvik bölgeye kadar, idrar kesesine kadar inen bir tümördü. Genel cerrahinin de desteğiyle biz hastamızı ameliyata aldık iki gün önce. Ameliyatımız yaklaşık 4 saat sürdü. Ameliyatımız çok başarılı geçti. Dalağı ve kitlenin tamamını temizledik. Tabii çok büyük bir yer işgal ettiği için o bölgede belirgin bir boşluk kaldı. Hastamız şu anda iyi" dedi.

"İLK ETAPTA 17 SANTİMETREYDİ"

Hasta Fatih Kırık ise kilo kaybı olduğu için dahiliyeye başvurduğunu belirterek, "Kilo kaybımdan hiçbir şey çıkmadı. Ultrasondan kitle olduğu tespit edildi. İlk etapta 17 santimetreydi, ameliyata girdiğimizde 20 santimetreye çıktı bu kitle. Orhan hocam da başarı ile aldı sağlığıma kavuştum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

