Kilo vermenin sırrını uzman diyetisyen açıkladı: "Ramazan ayı inanılmaz bir fırsat"

Uzman diyetisyen Kübra Dağ, doğru besin tercihleriyle Ramazan ayının kilo vermek için büyük bir fırsat olabileceğini vurguladı.

BİLİNÇLİ BESLENİLDİĞİNDE KİLO VERMEK İÇİN BİR FIRSAT

Uzman diyetisyen Kübra Dağ, iftar ve sahurda dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Fazla yemek tüketiminin kilo artışına neden olduğunu belirten Dağ, Ramazan'ın bilinçli beslenildiğinde kilo vermek için bir fırsat olduğunu vurguladı.

"RAMAZAN AYI İNANILMAZ BİR FIRSATTIR"

Ramazan ayının kilo vermek isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Dağ, "Ramazan ayı inanılmaz bir fırsattır. Özellikle son zamanlarda IF diyetlerinin çok fazla uygulanması için de bir fırsattır. Ramazan ayındaki içerik çok önemlidir. Alınan kaloriyi aşılmadığı takdirde iki öğünde çok ciddi kilolar verilebilir. Karbonhidratı kesinlikle önermiyorum. Özellikle makarna ve pide tüketimini sahurda çok fazla önermiyorum" dedi.

"RAMAZAN AYLARINDA VATANDAŞLARDA KİLO ARTIŞI BAŞLADI”

İftarda ana yemek ve tatlının aralıklarla yenmesi gerektiğini dile getiren Dağ, "Ramazan aylarında vatandaşlarda kilo artışı başladı. Bunun en büyük sebeplerinden birisi, iftarda yenilen yemeğin, tatlının ve pidenin çok abartılması. Ramazan aylarında özellikle orucu, çorba ve salatayla açtıktan 10 dakika sonra ana yemeğe geçilmesini istiyoruz. Ana yemeğin çok abartılmaması, tatlının yemekten 2 saat sonra yenmesini istiyoruz. Kilo vermek isteyenler tatlı yerine meyve ve süt tercih edebilir" şeklinde konuştu.

“ÇOK YEMEK ACIKMAYACAĞINIZ ANLAMINA GELMİYOR”

Sahurda kaliteli proteinlerle çok yemek yemeden de oruç tutulabileceğini söyleyen Dağ, "Sahurdaki beslenme de çok önemlidir. İnsanlar, çok yemek yenildiğinde acıkılmayacağını düşünüyor. Oysaki yenen besinin içeriği önemlidir. Kaliteli protein ve kaliteli yağ alımı, yine gün içerisinde acıkmanın önüne geçecektir. Avokado, kuru yemişler, süt, yoğurt tüketimi, kaliteli proteinler insanlara çok daha yardımcı olacaktır ve kan şekerini düzenleyecektir" dedi.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır