Kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Tokat'ta D-100 karayolunda ters şeritte kilometrelerce ilerleyen motosiklet sürücüsü kameraya yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar duruma tepki gösterirken, polis ekiplerinin sürücüyü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Olay, Erbaa-Niksar karayolunda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 55 ARM 285 plakalı motosiklet sürücüsü, Erbaa yönünden Niksar istikametine ters şeritten ilerledi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters şeritte ilerlediği anlar kaydedildi.

SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tehlikeli yolculuğun uzun süre devam ettiği, sürücünün zaman zaman hızını artırdığı anlar dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar duruma tepki gösterirken, polis ekiplerinin sürücüyü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

(İHA)

09 Ağustos 2025
09 Ağustos 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
En Çok Aranan Haberler

