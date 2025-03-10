Kilometrelerce uzanan iftar sofraları görüntülendi: 2 bin kişi katıldı…

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Zafer ve Namıkkemal mahallelerinde yaşayan gençler, her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da mahalle sakinlerine iftar vermek için kolları sıvadı.

Gençler, iftar organizasyonunu gerçekleştirebilmek adına bir yemek firmasıyla anlaşırken, aynı zamanda ihtiyaç duydukları bütçeyi toplamak için de çeşitli kaynaklardan yardım toplamaya başladı.

ÖNCE 500 KİŞİLİK BİR YEMEK DÜŞÜNDÜLER

Belediyelerin, belediye bakan adayların ve siyasilerin "İftar yemeklerinin bedelini biz karşılayalım" önerisini geri çeviren gençler önce 500 kişilik bir yemek organize etmeyi düşündü.

Ancak beklediklerinden fazla ilgi gören ve ciddi manada para toplayan gençler, sayı sınırlamasını kaldırma kararı aldı.

CADDEYİ TRAFİĞE KAPATTILAR

Gençlerin bu hareketini pek çok kişi de maddi ve manevi olarak destekledi. Namık Kemal Caddesi'ni trafiğe kapatan gençler, masaları kurarak iftariyelikleri ve suları masalara yerleştirdi. İftar saatinin yaklaşması ve mahalle sakinlerinin sofraya oturmasıyla birlikte gençler yine el birliği ile yemekleri dağıtmaya başladı.

İftar topunun patlaması ve okunan ezanın ardından Zafer ve Namıkkemal Mahallesi sakinleri hep birlikte büyük bir neşe içinde iftarını açtı. Mahalle sakinleri, iftarın ardından etrafı toplayıp, masa ve sandalyeleri yolun kenarına çekip yolu temizledi. Ayrıca, iftar saatindeki yaklaşık 2 bin kişilik kalabalık dron ile görüntülendi.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır