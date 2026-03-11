HABER

Kim'den nükleer caydırıcılık mesajı! Gözdağı verdi, yeni füze denedi

Tüm dünya Orta Doğu'daki savaşa kilitlenmişken; Kuzey Kore'den gelen haber dikkat çekti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı Kim Ju-ae ile birlikte “stratejik” seyir füzesinin test fırlatışını denetledi. Pyongyang yönetimi testin yalnızca teknik bir deneme değil, aynı zamanda nükleer caydırıcılık mesajı taşıdığını açıkladı.

Kim'den nükleer caydırıcılık mesajı! Gözdağı verdi, yeni füze denedi
Devrim Karadağ

Kuzey Kore, askeri kapasitesini sergileyen yeni bir füze testiyle uluslararası gündeme geldi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) aktardığına göre lider Kim Jong-un, kızı Kim Ju-ae ile birlikte “stratejik” seyir füzelerinin test fırlatışını yerinde izledi. Testin, “ChoeHyon” adlı destroyerde gerçekleştirildiği ve birden fazla füzenin art arda ateşlendiği bildirildi.

FÜZELER YAKLAŞIK ÜÇ SAAT HAVADA KALDI

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre test sırasında fırlatılan seyir füzeleri önceden belirlenen rotaları takip etti. Füzelerin 10.116 ile 10.138 saniye arasında, yani yaklaşık 2 saat 48 dakika boyunca havada kaldığı ve ardından hedeflerini tam isabetle vurduğu ifade edildi.

Kim den nükleer caydırıcılık mesajı! Gözdağı verdi, yeni füze denedi 1

MESAJ NİTELİĞİ TAŞIYOR

Kuzey Kore yönetimi, söz konusu testin yalnızca teknik bir değerlendirme olmadığını, aynı zamanda ülkenin nükleer kararlılığını ortaya koyan bir mesaj niteliği taşıdığını vurguladı.

Kim den nükleer caydırıcılık mesajı! Gözdağı verdi, yeni füze denedi 2

TATBİKATLARLA AYNI DÖNEME DENK GELDİ

Füze testinin zamanlaması da dikkat çekti. Denemenin, ABD ve Güney Kore’nin 9 Mart’ta başlattığı “Özgürlük Kalkanı” adlı ortak askeri tatbikatla aynı dönemde yapılması, bölgedeki gerilimi artıran bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kim den nükleer caydırıcılık mesajı! Gözdağı verdi, yeni füze denedi 3

KİM’İN KIZI YENİDEN GÜNDEMDE

Test sırasında Kim Jong-un’un yanında bulunan kızı Kim Ju-ae’nin görüntüleri de devlet medyasında yayımlandı. Ju-ae, 2022 yılında ilk kez kamuoyunun karşısına çıkmış ve o tarihten bu yana askeri geçit törenleri ile füze testleri dahil birçok önemli etkinlikte babasına eşlik etmişti.

Kim den nükleer caydırıcılık mesajı! Gözdağı verdi, yeni füze denedi 4

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, 2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae’yi Ocak 2024’te yaptığı değerlendirmede Kuzey Kore’nin “en muhtemel halefi” olarak tanımlamıştı. Kim Jong-un’un yılın ilk gününde sembolik aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi de bu tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

