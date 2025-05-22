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Kim'i fena kızdırdılar! Kuzey Kore’de donanma töreninde büyük kaza: Yeni savaş gemisi denize indiriliyordu...

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde "ciddi bir kaza" meydana geldiğini bildirdi. Söz konusu kazanın dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, yaşanan olay sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un çok sinirlendiği öğrenildi. KCNA'nın haberinde kazaya işaret edilerek, “Kim, tolere edilemeyeceğini söyleyerek sert bir değerlendirme yaptı” ifadeleri kullanıldı.

Kim'i fena kızdırdılar! Kuzey Kore’de donanma töreninde büyük kaza: Yeni savaş gemisi denize indiriliyordu...
Devrim Karadağ

Kuzey Kore'de yeni bir savaş gemisinin denize indirilmesi töreni sırasında “ciddi bir kaza” meydana geldi. Gelen haberlerde ülkenin lideri Kim Jong-un'un bunu tolere edilemeyecek bir “suç eylemi” olarak nitelendirdiği belirtildi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre kaza Çarşamba günü doğudaki liman kenti Chongjin'deki bir tersanede, Kim Jong-un'un da katıldığı yeni inşa edilen 5,000 tonluk bir destroyerin denize indirilmesi töreni sırasında meydana geldi.

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"CİDDİ BİR KAZA MEYDANA GELDİ"

Fırlatma sırasında “tecrübesiz komuta ve operasyonel dikkatsizliği” gerekçe gösteren Kuzey Kore, kıç taraftaki fırlatma kızağının önce kalkması ve düz vagonun paralel hareket edememesi nedeniyle “ciddi bir kaza” meydana geldiğini bildirdi.

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Savaş gemisinin alt kısmının bazı bölümlerinin “ezilerek” savaş gemisinin dengesini bozduğunu ve pruvanın gemi yolundan ayrılamadığını bildirdi.

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KİM ÇOK SİNİRLENDİ: "TOLERE EDİLEMEZ"

KCNA'nın haberinde kazaya işaret edilerek, “Kim, bunun mutlak dikkatsizlik, sorumsuzluk ve bilimsel olmayan deneycilikten kaynaklanan ciddi bir kaza ve suç eylemi olduğunu, olasılık sınırlarının dışında olduğunu ve tolere edilemeyeceğini söyleyerek sert bir değerlendirme yaptı” ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong-un
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