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  4. Kimi idam istedi kimi kendine uygun eş adayı! TBMM'de birbirinden ilginç dilekçeler: "Sol şeritte yavaş gidenlere ceza kesilsin"

Kimi idam istedi kimi kendine uygun eş adayı! TBMM'de birbirinden ilginç dilekçeler: "Sol şeritte yavaş gidenlere ceza kesilsin"

31.03.2025 11:57
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TBMM Dilekçe Komisyonu ilginç başvuruların adresi oldu. Evlenmek isteyen bir vatandaş Meclis'e dilekçe göndererek kendisine uygun eş adayı bulunmasını talep etti. Bir başka vatandaş gassal olmak için başvuruda bulundu. Kardeşinin boşanma aşamasında olduğu eşinin idam edilmesini isteyen vatandaş ise 'pes' dedirtti.

Kimi idam istedi kimi kendine uygun eş adayı! TBMM'de birbirinden ilginç dilekçeler: "Sol şeritte yavaş gidenlere ceza kesilsin"

Türkiye'de evlilik hayali kuran da gassal olmak isteyen de TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuruda bulundu. Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na son iki yılda 16 binden fazla başvuru yapıldı. Komisyona gelen dilekçelerin içinde evlenmek ve gassal olmak isteyenlerin yanı sıra "iyi vatandaş yasasının" çıkarılmasını isteyenler de bulunuyor.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ TALEPLER VAR

Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na 15 Mayıs 2023-14 Mart 2025 arasında 16 bin 539 başvuru yapıldı. Komisyona iletilen ve 4'te 1'inin kadınlar tarafından gönderildiği dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı.

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"BANA UYGUN EŞ ADAYI BULUN"

Bitlis'te yaşayan A.U. isimli kişi, evlenmek için kendisine uygun bir eş adayı bulunmasını isterken, başka bir kişi de gassal olmak ve evlenmek için Meclis'ten yardım istedi.

"İYİ VATANDAŞ YASASI"

Komisyona başvuran bir başka kişi ise zor durumda olan bir kişiye yardım etmemenin suç sayılması amacını içeren "İyi Vatandaş Yasası" çıkarılmasını, Sivas'ta yaşayan bir kişi ise "Kediler Şehri" ve "Köpekler Şehri" kurulmasını önerdi.

Devlet memuru kadınlara erken emeklilik imkanı tanınması, cuma gününün hafta sonuna dahil edilmesi, balkonlarda sigara içilmesinin ve alkollü içkilerin yasaklanması, gıda satışı yapılan yerlere evcil hayvanla girilmesinin önlenmesi, imam nikahlı eşlerin de mirastan yararlandırılması gibi çok sayıda başvurunun da yer aldığı dilekçelerde, genel ve yerel seçimlerin okulların tatil olduğu dönemde yapılması, Adalet Bakanlığının kapatılması, 6 Şubat'ın resmi tatil ilan edilmesi talepleri yer aldı.

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KARDEŞİNİN EŞİ İÇİN İDAM İSTEYEN OLDU

Başvurular arasında dikkati çeken diğer talepler ise şöyle:

"Hırsızlık suçunun uzlaşma kapsamına alınması, kardeşinin boşanma aşamasında olduğu eşinin idam edilmesi, itfaiye teşkilatının İçişleri Bakanlığına bağlanması, şehir içi azami hız sınırının 30 km/saat olarak değiştirilmesi, alışveriş merkezlerinin kapanış saatlerinin geriye çekilmesi, Uzay Üniversitesi kurulması, köy muhtarlarına plaka sorgulama sisteminde yetki verilmesi, Osmanlı hanedanı mensuplarını koruma kanunu çıkarılması, pandemi sonrası bozulan insani ilişkilerin düzeltilmesi için çalışanlara psikolojik destek verilmesi,

"SOL ŞERİTTE YAVAŞ GİDENLERE CEZA KESİLSİN"

teknik direktör olma şartlarının düzenlenmesi, araç plakalarının beyaz zemin üzerine kırmızı yazı ile üretilmesi, elektrik hizmetinin ücretsiz olması, sol şeritte yavaş giden sürücülere trafik cezası verilmesi, kişi başına düşen milli gelirin her vatandaşa eşit şekilde dağıtılması yönünde yasal düzenleme yapılması, kamu kurumlarında eşlerin aynı birimde çalışmasının yasaklanması, hayvansever derneklerinin kapatılarak yerlerine insansever dernekleri açılması."

SPİRİTÜEL UYGULAMA VE EĞİTİMLER İÇİN YASAK İSTEDİ

Komisyona başvuran bir kişi ise fal, tarot, kurşun dökme, yaşam koçluğu, evlilik danışmanlığı, aile dizimi, bilinçaltı temizliği, enerji frekans çalışmaları, astroloji temelli kişisel gelişim, regresyon terapisi, kuantum şifa, holistik şifa, NLP, hipnoterapi, frekans terapileri gibi bilimsel dayanağı olmayan ve insan sağlığına zarar veren uygulamaların ve eğitimlerin yasaklanmasını ve bu tür faaliyetleri yürüten kişi ve kuruluşlara yönelik yasal denetim ve cezai yaptırımların artırılmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik dilekçe tbmm Gassal
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