Kimini dana sıkıştırdı kimi kendi kendini kesti! Bu kez sadece acemi kasaplar değil... 1 saatte 23 kişi acil servise koştu

Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu. Ancak, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar kaçınılmaz oldu. Kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle birçok vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı.

SAMSUN'DA GELENEK BOZULMADI

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran acemi kasaplardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçak kesiği nedeniyle el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralandı.

Kimi vatandaş uzun süredir hayvan kestiğini, başına ilk defa böyle bir şey geldiğini söylerken, kimileri ise hayvan keserken kendini kestiğini ifade etti.

DÜZCE'DE 27 KİŞİ SABAH SABAH HASTANEYE KOŞTU

Düzce'de kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye ya da kesime yardımcı olmaya çalışan bazı vatandaşlar, kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı.

Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan kişiler, sabah saatlerinden itibaren çeşitli hastanelere başvurdu.

Acil servislerde müdahale edilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban kesimi sırasında yaralanan bir vatandaş, "Kurban kesimi esnasında dana sıkıştırdı. Kolumun üzerinde deriyi sıyırdı. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Kendi hayvanlarını keserken yaralanan Ferhat Ergin ise, "Hayvanı keserken bıçağın burnu kaydı, bacağıma geldi. Doktorlar önemli bir sorun olmadığını söyledi, dört dikiş attılar. Allah nasip ederse eve gidince çalışmaya devam edeceğiz. Çok ağır iş yapamam ama parçalama işini halledeceğim. Zaten hayvanlar bizim kendi hayvanlarımız" diye konuştu.

MALATYA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

Kurban Bayramı namazının ardından Malatya'da kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran vatandaşlardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçakla el, kol ve bacak bölgelerinden yaralandı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları kurban kesimi sırasında dikkatli olmaları ve mümkünse işi ehline bırakmaları konusunda uyardı.

BURSA'DA 1 SAATTE 23 KİŞİ ACİL SERVİSE GELDİ

Bursa’da bayram namazını kılan vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmek üzere kurbanlıklarının başına geldi.

Kimi kurbanlıkların boynuz darbeleriyle, kimi kurbanlığı keserken, kimisi ise et kesimi sırasında ellerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralanan acemi kasaplar, hastanenin yolunu tuttu.

İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne 1 saat içinde gelen 23 kişi, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Kent merkezinde ise kesim sırasında yaralananlar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır