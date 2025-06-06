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SON DAKİKA | Konya'da bayram sabahı yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde trafik kazası haberi geldi. Konya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre; 1 kişi öldü, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Konya'da bayram sabahı yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Bayramın ilk günü Konya'da meydana gelen trafik kazası, saat 05.00 sıralarında Ereğli- Adana kara yolunun 23'üncü kilometresinde yaşandı. Mersin'den Konya'ya gelen Berk İnan yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

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ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada 1 kişi öldü, iki sürücü ve muavinin de olduğu 10'u ağır, 26 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli ve çevre ilçelerdeki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Ölen kişinin cenazesi de incelmemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konya Valiliği’nden kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“06.06.2025 günü saat 05.00 sıralarında Adana-Konya yolu Ereğli ilçemiz sınırlarında yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Kaza ihbarının alınmasının ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiş olup, yaralı vatandaşlarımız hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır' 'denildi.

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Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Kurban Bayramı trafik kazası Konya son dakika
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