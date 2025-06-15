HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kimliğini bulduğu öğrencinin son anda sınava girmesini sağladı

Şanlıurfa'da Latif Verimli, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav öncesinde kaybolan kimlik ve sınav giriş belgesini bulduğu 8. sınıf öğrencisi Fatih Seval'in sınava girmesini sağladı.

Kimliğini bulduğu öğrencinin son anda sınava girmesini sağladı

Karaköprü ilçesindeki Şerif Özden Başarı Ortaokulu'nda sınava girecek olan Fatih Seval, okula geldiği sırada kimliğini ve sınav giriş belgesini kaybettiğini fark etti.

Okul girişinde ailesinin belgeleri bulmasını bekleyen Seval'in imdadına, aracının sileceğinde bulduğu kimlik ve sınav giriş belgesini okula getiren Latif Verimli yetişti.

Verimli, sınav öncesinde belgeleri Seval'in ailesine teslim ederek öğrencinin sınava girmesini sağladı.

Latif Verimli, "Belgeyi aracın sileceğinin üzerine koymuşlar. Ben de bulup okula getirdim. İnşallah teslim almışlardır." dedi.

Fatih Seval'in ailesi ise duyarlı davranışından dolayı Latif Verimli'ye teşekkür etti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güvercin radyo vericisine yuva yapınca, 30 bin tl masraf edip yeni verici aldıGüvercin radyo vericisine yuva yapınca, 30 bin tl masraf edip yeni verici aldı
Tokat'ta balkonda başlayan yangın mutfağı kül ettiTokat'ta balkonda başlayan yangın mutfağı kül etti

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa lgs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Köyde kurdu, Almanya'ya satıyor! 200 çalışanlı fabrikayı devredip...

Köyde kurdu, Almanya'ya satıyor! 200 çalışanlı fabrikayı devredip...

Ünlü futbolcu ile evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler

Ünlü futbolcu ile evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler

Evinde ölü bulunmuştu... Doktorun paylaşımı kafaları karıştırdı

Evinde ölü bulunmuştu... Doktorun paylaşımı kafaları karıştırdı

Binlerce insan o uçağı takip etti! Kapatılan hava sahasına girdi! İran'da gizemli uçuş...

Binlerce insan o uçağı takip etti! Kapatılan hava sahasına girdi! İran'da gizemli uçuş...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.